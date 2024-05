Disparu depuis 28 ans : l’histoire choquante d’un homme retrouvé vivant dans un cachot

Djelfa, le 14 mai 2024 – C’est un véritable scénario hollywoodien qui s’est joué dans la paisible commune d’El Guedid, wilaya d’El Djelfa. Un homme, présumé mort depuis près de trois décennies, a été retrouvé vivant dans des conditions inimaginables, séquestré pendant 28 ans par son propre voisin.

Omar Ben Omran, alors âgé de 16 ans lorsqu’il a disparu en 1996, a été découvert caché dans un sordide cachot souterrain, enfoui sous des couches de paille, dans le hangar de son bourreau.

Cette macabre découverte a provoqué un choc indescriptible au sein de la communauté et ravivé une douleur immense chez ses proches, qui avaient perdu tout espoir de le revoir un jour.

Le calvaire d’Omar a duré près de trois décennies, confiné dans cet antre obscur, privé de liberté et de dignité. Son compagnon d’infortune, un chien fidèle présent sur la photo prise l’année de sa disparition, n’a pas survécu à cette épreuve.

Le corps du pauvre animal a été retrouvé sans vie, vraisemblablement empoisonné ou étranglé après avoir passé des semaines à aboyer sans relâche devant la maison du ravisseur, comme pour alerter sur le sort tragique de son maître.

Après sa disparition et l’oubli de son histoire pendant des années, Omar est de nouveau devenu le sujet de conversation dans la commune d’El Guedid.

🟢 À LIRE AUSSI : Sétif sous le choc : un homme tue sa femme et brûle son corps

Des rumeurs ont circulé parmi certains habitants, relayées sur les réseaux sociaux par une personne proche de son ravisseur, affirmant que le jeune homme disparu était en vie et en bonne santé.

Ces rumeurs affirmaient que Omar vivrait toujours dans sa commune, n’ayant jamais quitté la ville ni la province. Il vivrait même près de chez sa famille.

Son ravisseur, un homme d’environ 60 ans, serait un fonctionnaire vivant seul chez lui, célibataire, sans enfants et marchant toujours seul. Il l’aurait caché pendant tout ce temps.

Séquestré pendant 28 ans par son voisin, un homme retrouvé vivant à El Djelfa

La libération d’Omar, véritable miracle pour sa famille et ses amis, a cependant ravivé une plaie béante. Sa mère, rongée par le chagrin et l’incertitude, n’a malheureusement pas pu supporter l’absence de son fils et est décédée en 2007.

Les circonstances exactes de cet enlèvement et les motivations du bourreau restent encore floues. Les enquêteurs s’attèlent à retracer le fil des événements et à comprendre les raisons qui ont poussé un individu à commettre un acte aussi ignoble.

L’histoire d’Omar Ben Omran est un récit poignant qui met en lumière les abysses de la cruauté humaine et l’incroyable force de l’espoir. Sa résurrection après près de 30 ans d’enfer constitue un véritable message d’espoir et de résilience, un hymne à la vie face à l’adversité.

Mais au-delà du soulagement de la famille et des proches d’Omar, cette affaire soulève des questions troublantes : Comment un individu peut-il se livrer à un acte aussi barbare ? Quelles sont les motivations profondes qui l’ont poussé à séquestrer son voisin pendant près de trois décennies ? Comment un jeune homme en bonne santé a-t-il pu être retenu captif pendant si longtemps sans réussir à s’échapper ?

🟢 À LIRE AUSSI : Biskra sous le choc : un tireur à moto cagoulé assassine un jeune homme en pleine rue

L’enquête en cours permettra certainement de répondre à ces interrogations et de lever le voile sur les zones d’ombre de cette tragédie.

Mais une chose est sûre : l’histoire d’Omar Ben Omran restera gravée à jamais dans les mémoires, comme un symbole de la cruauté humaine et de l’incroyable force de l’espoir.