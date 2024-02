Disparition mystérieuse d’un Algérien en France : sa famille sans nouvelle depuis 9 ans

C’est l’histoire de Mohamed Arir, âgé de 68 ans, qui a décidé, un jour du mois d’août 2015, de quitter son appartement à Montpellier, de confier ses clés et son passeport à son voisin épicier et de ne plus jamais revenir. Après neuf ans de sa disparition inquiétante, ses deux filles sont toujours à sa recherche.

Les faits remontent à l’été 2015, Mohamed a confié à son voisin épicier qu’il partait en voyage à Marseille. Cependant, depuis ce jour, plus personne n’a jamais vu l’homme, qui souffrait à l’époque des problèmes de mémoire.

Mohamed, un Algérien de 68 ans, porté disparu dans des circonstances mystérieuses en France

Arrivé en France en 1969, Mohamed a longtemps travaillé comme maçon, avant de prendre sa retraite. Depuis, il vivait dans un quartier de Montpellier et a commencé, à l’époque, de présenter des problèmes de santé, notamment des troubles de mémoire. « Il avait fait un mini AVC et il avait un traitement, et il a commencé à perdre la mémoire », raconte sa fille Samia à Midi Libre.

Malgré sa maladie, Mohamed poursuivait sa vie sans difficulté, il partait chaque jour voir ses amis près de la mosquée Plan Cabanes et rendait souvent visite à ses filles, jusqu’à ce jour du mois d’août 2015, où il semblait volatiliser.

Depuis cette date, aucune trace de Mohamed Arir à Montpellier, ni à Marseille où vit sa sœur. Après de nombreux avis de recherches renouvelés tous les six mois auprès de la police de la ville, Sarah et Samia, ses deux filles, sont même allées voir le frère de Mohamed en Algérie, qui lui ressemblait comme deux gouttes d’eau.

« On n’a plus trop d’espoir qu’il soit en vie », aujourd’hui, après neuf ans de recherches en vain, sa famille souhaite juste avoir des réponses concernant la disparition mystérieuse de Mohamed Arir. « Mais on a besoin qu’on nous dise s’il a été retrouvé quelque part et enterré sous X », ajoutent Sarah et Samia.

