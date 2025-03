Disparition mystérieuse d’un homme d’affaires lyonnais en Algérie : ce que l’on sait

Un homme d’affaires lyonnais, âgé de 75 ans, travaillant dans l’import et l’export de matériels hydrauliques entre la France et l’Algérie, est porté disparu depuis plus de cinq mois. Le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire pour « arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire« .

Ce Français de 75 ans n’a donné signe de vie depuis le 7 octobre 2024, alors qu’il était en voyage d’affaires en Algérie. Le parquet de Lyon a jugé inquiétante la disparition du septuagénaire et a décidé l’ouverture d’une information judiciaire.

Un Lyonnais de 75 ans mystérieusement disparu depuis cinq mois

La disparition de cet homme d’affaires qui n’a plus donné signe de vie depuis le 7 octobre 2024, suscite de vives inquiétudes et une profonde détresse pour sa famille. Depuis, plusieurs mois se sont écoulés depuis son dernier message et malgré les recherches, aucune trace de lui n’a été retrouvée.

Les premiers éléments de l’enquête, l’homme en question n’a pas fait l’objet de rançon et l’hypothèse de la double vie a été écartée en raison de l’analyse de ses dépenses quotidiennes en Algérie. Il a été vu pour la dernière fois dans un restaurant à Alger et, depuis, n’est jamais retourné dans sa chambre qui se trouvait dans le local de l’un de ses partenaires commerciaux.

Les investigations soulignent que tous ses objets personnels ont été retrouvés dans sa chambre, à l’exception de son téléphone portable français. Quant à sa voiture de location, celle-ci a été découverte sous un pont à Alger.

L’enquête toujours en cours

Les circonstances entourant cette affaire restent floues et énigmatiques. Ce soir-là, l’homme de 75 ans a dîné seul au restaurant. Le message envoyé à sa femme pour lui souhaiter une bonne nuit sera son dernier son signe de vie. Depuis, il n’a plus donné de nouvelles.

Cinq mois plus tard, l’information judiciaire ouverte pour « arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire« n’a pas apporté de réponse à la famille du septuagénaire, dont la détresse combine à un sentiment d’abandon.

Si l’enquête se poursuit pour retrouver les traces de cet homme, elle est toutefois rendue plus compliquée en raison de la crise diplomatique entre l’Algérie et la France, qui s’accentue depuis plusieurs semaines. Aujourd’hui, la famille de l’homme d’affaires accuse les autorités françaises de garder le silence dans cette affaire.

