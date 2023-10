Disparition inquiétante de l’acteur Marwan Berreni en France : où en est l’enquête ?

Depuis deux mois, la famille et les proches de l’acteur d’origine algérienne Marwan Berreni, âgé de 34 ans, n’ont reçu aucune nouvelle de lui. Ses parents ont perdu ses traces depuis l’accident qui a failli mettre fin à la vie d’une femme âgée de 37 ans.

Les faits remontent au 3 août dernier, Sandra a été renversée par un 4×4 lui causant de graves blessures. Suite à cet accident, une enquête a été entamée pour délit de fuite et un avis de recherche pour trouver les traces du comédien vedette de « Plus belle la vie ».

Les enquêteurs privilégient une nouvelle piste

Depuis cette date, personne dans son entourage n’a reçu de nouvelles. Le téléphone de Marwan Berreni est coupé et aucun mouvement bancaire n’a été enregistré sur ses comptes. Une situation des plus inquiétantes, notamment pour sa famille, qui commence peu à peu à être gagnée par la peur.

Dans un premier temps, les enquêteurs chargés de l’affaire ont soupçonné une fuite vers le sud de la France. Cependant, selon la presse française, le comédien aurait changé de trajet et serait en fuite à l’étranger, plus précisément en Suisse. Dont la frontière est à moins de deux heures, de Mâcon, en voiture. Par ailleurs, Marwan Berreni aurait vraisemblablement été aidé par un tiers pour prendre la fuite.

Les parents de Marwan Berreni lui lancent un poignant appel

Inquiets de sa disparition, Mourad et Martine Berreni, parents de Marwan, lui ont écrit une lettre. Un poignant appel, dans lequel ils dénoncent une « situation inhumaine » qui semble s’enliser. « Notre fils, affronte tes peurs » écrivent les parents de l’acteur en fuite, dans la lettre publiée par Libération. « Marwan, simplement, nous t’aimons, et croyons en toi ! Reviens ! On a besoin de toi ! » ajoutent-ils.

Avec ces mots, Mourad et Martine espèrent le retour de leur fils, pour mettre fin à cette peur qui les ronge. Une attente insoutenable. D’autant plus que la famille Berreni a déjà perdu un de ses enfants, Bilal, assassiné en 2013, à Détroit aux USA. Et dont le corps avait mis plus de huit mois pour être identifié par les enquêteurs.

