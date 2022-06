Disparition de Ghilas Amgoud en France : sa famille lance un SOS

Les jeunes Algériens vivant en France sont assez nombreux comptes tenus des liens entre les deux pays. Même si en général il n’y a pas de soucis, quelques malencontreux événements peuvent parfois arriver.

C’est ce qui s’est passé avec ce jeune homme, de nationalité algérienne prénommé Ghilas et âgé de 29 ans.

Ghilas Amgoud est porté disparu depuis le 24 mai 2022 en France. Sa famille n’ayant aucune nouvelle est prise d’inquiétude depuis la disparition du jeune Algérien, et a donc fait appel aux services de sécurité concernés.

Néanmoins, les recherches de ses proches n’ayant pu aboutir à des résultats ou des pistes concluantes, la famille décida de lancer un avis de recherche à travers les réseaux sociaux connaissant le pouvoir d’information de ceux-ci. Cet avis suscita bon nombre d’interactions sur Facebook, et les Algériens vivant en France ou en Algerie se sont empressés de relayer l’information afin de maximiser les chances de la famille emportés par un élan de solidarité.

La famille de Ghilas Amgoud donne plus de détails pour retrouver le disparu

Dans l’avis de recherche partagé sur les réseaux sociaux, il a été précisé de Ghilas avait été vu, pour la dernière fois à Vaulx-en-Velin est une commune française située dans la métropole de Lyon.

Ce même communique est clair quant aux moyens de contribuer. En effet, il incite toute personne ayant des informations qui peuvent aider à faire avancer l’affaire à contacter le commissariat le plus proche, ou joindre l’un des numéros communiqués : 0749968335 / 0615378193

De plus, pour se donner plus de moyens afin de retrouver leur proche disparu, la famille a partagé des photos de Ghilas sur lesquelles il est reconnaissable, qui permettons aux personnes de potentiellement l’identifier. Elle a aussi fait appel à la solidarité de tous, demandant aux différentes personnes de partager l’avis de recherche sur la plateforme dans le but de diffuser le message au plus grand nombre.