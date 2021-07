Disparition de Debbou Allal : un mois après, le mystère demeure entier

Il s’agit d’une mystérieuse disparition dont la victime est un jeune homme originaire de la wilaya de Béjaia. Il s’appelle Debbou Allal, originaire de la commune de Sidi Ayad, et il a disparu depuis plus d’un mois. Aujourd’hui, le 27 juillet 2021, sa famille demeure toujours sans la moindre réponse qui calmerait ses inquiétudes.

Debbou Allal a disparu le 24 juin dernier. Le jeune homme est sorti normalement de sa maison, il a pris sa voiture, une Clio grise, et depuis, il n’a plus donné aucun signe de vie. Sa voiture vide, présentant des traces d’accident, a été retrouvée à Boumerdas, le lendemain de sa disparition. Aucun corps n’a été découvert. Personne n’a rien vu et cette affaire est loin d’avoir livré tous ses secrets.

La famille toujours sans réponse

Un mois d’attente, sans la moindre nouvelle, sans la moindre piste qui permet d’espérer ou bien, au contraire, de décréter le deuil. La famille du jeune disparu vit depuis plus d’un mois dans une attente insoutenable.

Plusieurs pages sur les réseaux sociaux, notamment la page Béjaia Sois l’observateur, ont lancé des appels à toute personne disposant d’information sur cette affaire de bien vouloir les communiquer à la famille ou aux services de sécurité.

Debbou Allal est âgé de 39 ans, il est marié et père de deux enfants, un garçon et une fille. Dans son petit patelin, sa disparition a suscité une grande tristesse. Depuis le confinement qui a été décrété au début de la crise sanitaire, Debbou Allal s’est vite retrouvé au chômage. La seule solution qu’il avait trouvé pour subvenir aux besoins de sa famille est celle de se reconvertir en taxi clandestin. Un choix qui lui a peut-être couté la vie.