Disparition d’Abderrahmane Mekhlef, figure pionnière du journalisme algérien

L’Algérie a perdu l’un de ses pionniers de la presse nationale. Le journaliste Abderrahmane Mekhlef, ancien cadre de l’Agence de presse algérienne (APS), est décédé samedi soir à l’âge de 88 ans, après une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.

Journaliste engagé et fin analyste, le défunt faisait partie du premier noyau de professionnels qui ont intégré l’Agence Algérie Presse Service juste après l’indépendance.

Il a ainsi contribué à poser les premières pierres de la presse nationale dans un contexte de reconstruction et de souveraineté retrouvée. Le siège de l’APS était alors situé au cœur de la Casbah d’Alger, symbole de résistance et de mémoire.

🟢À LIRE AUSSI : TOP 8 des entreprises algériennes les plus puissantes en 2025

Une carrière riche et exemplaire

Au fil des décennies, Abderrahmane Mekhlef a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de l’agence. Il a notamment dirigé les départements du reportage et des affaires internationales, en plus de servir en tant que correspondant à Belgrade, en ex-Yougoslavie. Sa plume rigoureuse et son sens aigu de l’analyse lui ont valu le respect de ses confrères et la reconnaissance de ses lecteurs.

Il a également été nommé vice-directeur de l’information et chef du service des grandes enquêtes et analyses, avant de conclure sa carrière comme analyste politique à l’APS. Sa capacité à décrypter les enjeux nationaux et internationaux faisait de lui une référence dans le paysage médiatique algérien.

Outre son travail à l’agence, le défunt a aussi marqué l’hebdomadaire « Algérie Événements » en tant que rédacteur en chef, livrant des analyses pointues sur les évolutions politiques, économiques et sociales que connaissait le pays. Son regard lucide et son écriture maîtrisée ont nourri la réflexion publique à une époque où les repères médiatiques étaient encore en construction.

Un hommage unanime

Dans un message de condoléances empreint d’émotion, le directeur général de l’APS, M. Samir Gaïd, a salué la mémoire d’un homme « connu pour sa grande rigueur professionnelle, son humilité et ses hautes qualités humaines ». Il a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses proches, rendant hommage à son parcours exceptionnel.

🟢À LIRE AUSSI : Voici les 5 pays arabes où les réserves d’uranium sont les plus importantes en 2025

La dépouille d’Abderrahmane Mekhlef a été inhumée ce dimanche après la prière d’Asr, au cimetière d’El-Kettar, à Oued Koreich, dans la capitale. Un dernier hommage sera rendu à celui qui a consacré sa vie à informer, analyser et servir la vérité.