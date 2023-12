Discrimination contre les joueurs musulmans : Galtier relaxé par le tribunal de Nice

Le tribunal correctionnel de Nice a prononcé au verdict dans l’affaire Christophe Galtier, qui a été accusé de racisme envers les joueurs musulmans et noirs. Après un réquisitoire d’un an de prison et une amende de 45.000 euros, l’entraineur français a été finalement relaxé.

Christophe Galtier était au cœur d’un scandale raciste en France depuis plusieurs mois. Quelques jours avant le procès, le journal français spécialisé « L’Equipe » a fait de graves révélations sur des propos racistes qu’aurait tenus l’accusé envers ses joueurs musulmans et noirs lorsqu’il entrainait l’OGC Nice lors de la saison 2021-2022.

Le 15 décembre dernier, l’entraineur français de 56 ans a été comparu devant le tribunal correctionnel de Nice. Lors de l’audience, il s’était défendu bec et ongles, affirmant qu’il « n’était pas raciste » et qu’il était « tombé dans des pièges ». Le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, avait requis un an de prison avec sursis et 45 000 euros d’amende,

C’est cet après-midi que le tribunal a prononcé au verdict. Le technicien français a finalement été relaxé. « Aucune des deux infractions n’est caractérisée », a précisé le tribunal correctionnel de Nice en prononçant son jugement.