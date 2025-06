« Discover Algeria » : L’Algérie lance sa première appli touristique intelligente

Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a donné, ce mercredi 25 juin à Alger, le coup d’envoi officiel de l’application « Discover Algeria », une plateforme numérique conçue pour permettre à tous — citoyens, touristes et diaspora — de découvrir les joyaux culturels et historiques du pays.

Développée en huit langues par la start-up algérienne Alpha Aero Systems, en partenariat avec l’Office nationale de gestion des biens culturels protégés (OGEBC), cette application ambitionne de rapprocher les Algériens de leur patrimoine, où qu’ils soient dans le monde.

Grâce à une interface intuitive et interactive, « Discover Algeria » propose des visites virtuelles, des vidéos promotionnelles, des circuits géographiques, et même un système de reconnaissance d’images permettant d’identifier des monuments à partir d’une simple photo.

Un patrimoine à portée de main, pour tous

Présentée au Palais de la Culture Moufdi Zakaria en présence de hauts responsables, d’artistes et de personnalités publiques, cette application vise à démocratiser l’accès au patrimoine.

Le ministre a souligné que ce projet reflète la volonté du président de faire de la préservation de l’identité nationale une priorité stratégique.

« La numérisation du patrimoine constitue une opportunité pour renforcer la culture, soutenir le tourisme, et développer l’économie locale », a-t-il affirmé.

Le lancement de « Discover Algeria » s’inscrit également dans une série d’initiatives numériques, à l’image de la plateforme « Sacaddo », visant à renforcer l’accès aux contenus culturels algériens via les supports digitaux modernes.

Un patrimoine reconnu mondialement, désormais numérisé

L’Algérie compte 7 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO et 13 éléments de patrimoine immatériel reconnus à l’échelle internationale.

En facilitant la découverte de ces richesses via un simple smartphone, l’application permet une valorisation moderne et immersive du patrimoine.

Le directeur général d’Alpha Aero Systems, a déclaré que l’application « répond à un besoin urgent de mise en valeur du patrimoine algérien par des outils numériques intelligents et accessibles au plus grand nombre ».

Un outil stratégique pour séduire aussi bien les nouvelles générations connectées que les touristes étrangers en quête de culture authentique.

Une reconnaissance culinaire algérienne à l’honneur

La cérémonie s’est clôturée par une note de fierté gastronomique : Yasmina Sellam, célèbre cheffe, a été honorée pour avoir remporté le Premier prix du concours Gourmand World Cookbook 2025 à Lisbonne, avec son livre « Le couscous, racines et couleurs d’Algérie ». Un symbole fort de la richesse culturelle algérienne qui s’exporte avec brio à l’international.