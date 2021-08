Discours de la haine : le FFS met en avant les diversités culturelles

Suite à ce que vient d’endurer l’Algérie après les incendies ravageurs et l’assassinat crapuleux du jeune Djamel Bensamin, les appels à l’unité nationale et les mises en garde contre les discours et appels de la haine se multiplient.

Ce samedi 21 août 2021, le secrétariat national du Front des forces socialistes (FFS) a réitéré ses appels à la nécessité de l’unification des fronts internes et le rejet des différences entre les Algériens. « Nul, même les autorités, ne peut imposer son agenda et gérer la société d’une manière unilatérale et autoritaire », lit-on dans le communiqué.

Selon le parti, « tout projet qui intervient en dehors de la conception nationale démocratique, et toute manœuvre visant à saper l’indépendance, la souveraineté et l’unité nationale, et à porter atteinte à la cohésion sociale sont considérés comme hostiles au peuple et à la patrie et doivent être combattus avec fermeté ».

Le vieux parti de l’opposition estime, dans le même sillage, qu’il n’y a pas de place dans l’Algérie de 2021 aux partisans de la Fitna, à ceux qui sèment la discorde entre les fils d’une même nation encore moins aux porteurs de projets visant à démanteler les pays et porter atteinte à leur stabilité ».

À ce propos, le FFS a tenu à rappeler que « la diversité intellectuelle, culturelle et linguistique dont regorge notre pays constitue plutôt le facteur d’un saut civilisationnel, mais pas du tout un facteur de discorde malgré les tentatives de ceux qui tentent de la transformer en une fitna ».

Afin d’étayer sa vision, notamment sur l’union du peuple algérien lors des différentes épreuves qu’il a endurées à travers l’histoire, le secrétariat national du FFS a cité le formidable élan de solidarité dont ont fait preuve les citoyens lors de la dernière vague du coronavirus et les derniers incendies.

« Les Algériens sont un peuple capable de faire des miracles »

« L’élan de solidarité et les belles images de cohésion faites par le peuple algérien et tous les services ayant participé dans le processus d’extinction des incendies, sont des images qui ont suscité l’admiration du monde entier et terrifié ceux qui parient sur la division du peuple et le morcellement de sa terre. Cela nous a rappelé que les Algériens sont un peuple capable de faire des miracles », souligne le communiqué.

En revanche, ajoute encore la même source, « ces incendies ont démontré la profonde incapacité des autorités dans l’anticipation des catastrophes, et dans le cas échéant, son incapacité à les gérer et les prendre en charge avec la rapidité et la manière adéquates ».

« Face à l’impuissance et à la confusion dont fait preuve le pouvoir face aux crises récentes, quelles qu’en soient le dessein et l’origine (…) il est devenu urgent de lancer un dialogue national global qui débouche sur un contrat national qui assure l’établissement de l’état de droit, un état d’institutions légitimes, qui se lance dans une voie pacifique et progressive pour un changement radical de régime, bloquant ainsi la voie aux tyrans corrompus et aux aventuriers téméraires », ajoute-t-on encore.