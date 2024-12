Discours à la nation : les engagements de Tebboune pour son 2ᵉ mandat

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a prononcé, ce dimanche 29 décembre 2024, un discours important devant les deux chambres du Parlement, réuni au Palais des Nations de Club des Pins à Alger. Cette allocution, adressée aux algériens, marque une étape importante de son second mandat.

Abdelmadjid Tebboune a ouvert son discours à la nation en exprimant son honneur de s’adresser directement au peuple algérien. Déclarant : « Je suis heureux de m’adresser au peuple à travers ses représentants. Cet engagement témoigne de la volonté politique pour une bonne gouvernance. Cette rencontre intervient au premier trimestre du deuxième mandat durant lequel nous allons renforcer les acquis, garantir la dignité du citoyen et réaliser les projets de développement ».

Au cours de son discours, Tebboune a dressé un bilan des réformes engagées, tout en esquissant de nouvelles priorités pour l’Algérie de demain. Il a abordé plusieurs questions cruciales pour l’avenir du pays : l’économie, le logement, la lutte contre la corruption, la gouvernance et le dialogue national. Dans les prochaines ligne, nous explorons l’ensemble des déclarations formulées par Tebboune dans son discours à la nation.

Nouveau modèle économique : « indicateurs financiers au vert »

Lors de son discours, le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a mis en lumière les progrès réalisés cette année grâce au nouveau modèle économique adopté. Ce dernier, centré sur la diversification de l’économie et la promotion de l’entrepreneuriat, a permis de franchir un cap décisif, comme en témoignent les chiffres fournis par des institutions telles que la Banque mondiale et le FMI. Ainsi, Tebboune a affirmé : « tous les indicateurs économiques et financiers de l’Algérie sont au vert ».

Il souligne alors que le modèle économique actuel est sur la bonne voie. Celui-ci est basé sur la diversification de l’économie avec un accent particulier sur le secteur privé. Loin de la dépendance aux hydrocarbures. À ce titre, il déclare : « Le développement économique se réalise à travers un nouveau modèle de développement basé sur la diversification de l’économie et la libération des initiatives ».

10 500 projets en marche : les résultats concrets de la loi sur l’investissement

La loi sur l’investissement, promulguée récemment, représente un levier stratégique pour stimuler la croissance économique de l’Algérie. En effet, avec un total de 10 500 projets d’investissement en cours et un intérêt croissant de la part des grandes entreprises mondiales, cette loi est en train de transformer le paysage économique de l’Algérie. Voici ses principaux axes :

Mise en place de zones économiques spécialisées : ces zones franches et d’infrastructures adaptées vont booster les investissements dans des régions précises ;

Encouragement de l'investissement privé : et ce, avec des incitations fiscales et des avantages spécifiques pour les secteurs stratégiques. Tels que l'industrie, les technologies et l'agriculture ;

Facilitation des procédures administratives et garanties de sécurité juridique : simplification des démarches pour les investisseurs. Réduisant ainsi la bureaucratie et les délais de traitement ;

: simplification des démarches pour les investisseurs. Réduisant ainsi la bureaucratie et les délais de traitement ; Soutien à l’innovation et à la recherche : des fonds sont alloués à la recherche scientifique et au développement des technologies innovantes pour attirer les entreprises du secteur technologique ;

Transformation du secteur du logement : « un toit pour chaque citoyen »

Un autre point central du discours a été la question du logement, qui reste une priorité stratégique pour l’État. Le président a insisté sur l’importance de garantir un toit à chaque Algérien, en éliminant définitivement l’habitat précaire et les bidonvilles.

De plus, il a affirmé que l’Algérie est autonome en matière de production de matériaux de construction. « Le logement n’est plus un fardeau pour l’État, et nous faisons désormais partie des pays ayant les plus grandes capacités. Notamment en matière de production de ciment » a-t-il déclaré. Ainsi, 62 ans après l’indépendance, il estime que l’Algérie a franchi un cap important dans l’exploitation de ses richesses.

Tebboune : la corruption, un combat jusqu’au dernier souffle

La lutte contre la corruption a été réaffirmée comme un combat de longue haleine, que l’État poursuivra jusqu’à dernière énergie. Le président Tebboune a précisé que la réforme de la justice, menée pour restaurer la confiance des citoyens, se poursuivra avec détermination. Pour cela, les autorités s’appuient sur :

La séparation du pouvoir politique et économique : un principe fondamental qui permettra d’éviter tout conflit d’intérêt et garantir une gouvernance plus éthique ;

: un principe fondamental qui permettra d’éviter tout conflit d’intérêt et garantir une gouvernance plus éthique ; Des réformes judiciaires : Tebboune a salué les changements opérés dans le secteur judiciaire. Qui ont permis de renforcer la transparence et la justice dans les affaires publiques ;

Vers un dialogue inclusif : Tebboune appelle au renforcement du front interne

Poursuivant son intervention à l’occasion du discours de la nation, le chef de l’État s’est exprimé sur le dialogue politique. En effet, lors de sa prestation de serrement, il a annoncé qu’il s’agit d’une priorité. Aujourd’hui, il a déclaré que le dialogue sera « profond et inclusif ».

Ayant pour objectif de se pencher sur des questions internes. Mais également sur les enjeux géopolitiques qui se posent à l’Algérie. À cet effet, Tebboune affirme : « Le dialogue politique que j’ai annoncé sera à la hauteur des enjeux internes et des défis régionaux. Il sera profond et inclusif, loin des discours vides ». Le président a également annoncé la révision des lois relatives aux collectivités locales pour renforcer la gouvernance et la démocratie.

L’essentiel à retenir du discours à la nation de Tebboune (29/12/2024)

Voici un résumé des points clé formulés par le chef de l’État lors du discours à la nation. Qui s’est tenu aujourd’hui au Palais des Nations :

Économie : indicateurs financiers au vert ; l’Algérie en route pour devenir un pays émergent ;

indicateurs financiers au vert ; ; Investissements : loi stable pour 10 ans, incitant la diaspora et les jeunes à entreprendre en Algérie ;

loi stable pour 10 ans, incitant la diaspora et les jeunes à entreprendre en Algérie ; Logement : priorité nationale avec des projets 100 % locaux pour garantir la dignité citoyenne ;

priorité nationale avec des pour garantir la dignité citoyenne ; Richesses naturelles : exploitation du fer de Gara Djebilet dès 2026 et ouverture de nouvelles mines ;

exploitation du fer de et ouverture de nouvelles mines ; Gouvernance : engagement pour une gestion moderne et une bonne gouvernance ;

engagement pour une gestion moderne et une bonne gouvernance ; Autosuffisance : électricité excédentaire pour l’export et objectif d ’autonomie en blé ;

électricité excédentaire pour l’export et objectif d ; Corruption : lutte inlassable pour assainir l’économie et renforcer la transparence ;

lutte inlassable pour assainir l’économie et renforcer la transparence ; Affaires internationales : soutien indéfectible à la Palestine et au Sahara occidental ;

En somme, à travers ce discours, Abdelmadjid Tebboune a voulu réaffirmer sa vision pour une Algérie moderne, stable et prospère. Son engagement est clair : l’État algérien œuvre pour le développement économique, la stabilité sociale, et la consolidation des fondements d’une démocratie authentique.