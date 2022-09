Disco Maghreb, l’histoire d’un label mythique qui renaît de ses cendres

Label mythique de la musique raï et lieu emblématique de la ville d’Oran, la boutique Disco Maghreb, symbole pendant longtemps tombé aux oubliettes, aujourd’hui renaît de ses cendres. Porté par le succès fulgurant du dernier titre de la star franco-algérienne, DJ Snake, Disco Maghreb est de nouveau propulsé en tête d’affiche, à tel point que le président français, Emmanuel Macron, en a fait une des étapes de sa récente visite en Algérie.

Fadela, Sahraoui, Houari Benchenet, Khaled, Mami, Zahouania, Hasni, Djenet… Les grandes stars du raï des années 80 et 90 ont toutes lancé leurs carrières à travers les éditions Disco Maghreb. Mais fermé depuis 2005, il faut attendre l’année 2022 pour voir le légendaire label ressuscité.

Disco Maghreb, mort en 2005, ressuscité en 2022

Un matin, un certain William Sami Grigahcine, alias DJ Snake, star planétaire de 36 ans élevée en France par une mère algérienne, contacte le propriétaire de Disco Maghreb, Boualem Benhaoua, 68 ans. Aâmi Boualem raconte que des amis à lui l’ont appelé pour l’informer qu’un jeune artiste, fana de musique raï et grand amateur de Disco Maghreb, désire produire une chanson qui portera le nom du label et que, pour le clip, il a besoin de tourner des images dans le vieux local de la boutique.

Boualem Benhaoua répond : « Vas-y, il n’y a pas de problème ». Le clip est enregistré. La vidéo sort le 31 mai 2022. Le succès est foudroyant ! Rien que sur la plateforme YouTube, la vidéo totalise à l’heure actuelle plus de 80 millions de vues. Dans la description, on peut lire les lignes suivantes : « Une chanson et une vidéo qui ramènent DJ Snake à ses racines. “Disco Maghreb” s’inspire de l’emblématique label algérien du même nom. »

Comme pour confirmer cette renaissance, Emmanuel Macron n’a pas manqué, lors de sa dernière visite en Algérie, de faire un crochet par la boutique du label Disco Maghreb. Se faisant amateur de raï, il déclare : « Je fais partie de la génération qui a vu Cheb Khaled [et les autres] émerger. On a même pris un selfie et fait une vidéo pour Dj Snake ». Le président français s’est ensuite réjoui qu’Oran et la boutique continuent de représenter « l’épicentre du raï, d’une culture populaire, d’immenses d’artistes ». Avant de quitter les lieux, Macron n’oublie pas de prendre un selfie avec Aâmi Boualem. Une photo qu’il publiera sur son compte Twitter accompagnée du slogan : « Vive l’amitié entre l’Algérie et la France ! »

Vive l’amitié entre l’Algérie et la France ! pic.twitter.com/Ram4AnGmQl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 30, 2022

La petite histoire du label mythique, Disco Maghreb

Boualem Benhaoua a fondé Disco Maghreb dans les années 80. Passionné de musique et doté d’une oreille musicale particulièrement aiguisée, Aâmi Boualem est un dénicheur de talent hors pair. C’est lui qui détecte et lance le futur prince du raï, Cheb Hasni. « Quand j’entends quelqu’un, il explique, je peux [tout de suite] juger s’il a une belle voix. Et quand j’écoute une chanson, je sais si elle va avoir du succès [ou non] ». L’oreille musicale et le flaire du patron ont été donc les ingrédients de la gloire de Disco Maghreb.

À ses débuts, le label est baptisé « Maghreb Musique », tout comme le magasin de cassettes et d’électroménager que Boualem Benhaoua avait ouvert à l’époque. La musique raï commence à se populariser au milieu des années 70, et en 1980, Aâmi Boualem engage la production de cassettes et crée ainsi l’édition Disco Maghreb au quartier Ras el Aïn, dans le centre-ville d’Oran.

Déjà en vogue avec les cheikhs et aux cheikhates (les maîtres), à l’instar de Cheikha Rimiti, le studio Disco Maghreb va contribuer à la modernisation et à la propulsion du raï sur la scène mondiale grâce notamment au lancement, dans le début des années 80, d’une nouvelle génération de chanteurs. Ils s’appelaient, cette fois, les chebs et les chebas (les jeunes). Cheb Mami, le King Khaled, Cheb El Hindi en faisaient partie. C’est l’âge d’or du raï !

Pendant plus de 20 ans, les tubes de Disco Maghreb accompagneront les Algériens et les Algériennes dans leurs moments de joie, mais aussi dans l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire du pays, la « décennie noire » (1990-2000). Période durant laquelle le prince du raï, Cheb Hasni, sera assassiné aux mains des islamistes.

Le piratage, fossoyeur de Disco Maghreb

Ce que le terrorisme n’a pas pu faire, le piratage le réussira. En 2005, après un immense triomphe en Algérie et dans le monde, la boutique Disco Maghreb est contrainte de baisser le rideau. Une aventure d’un quart de siècle prend subitement fin. La cause ? le piratage. « C’est le piratage qui nous a détruits », explique Boualem Benhaoua.

La première décennie des années 2000, avec la démocratisation d’Internet, a en effet vu l’explosion des clés USB, des CD gravés et du format MP3. Au lieu de se rendre dans les boutiques acheter les CD authentiques, les jeunes préféraient aller dans les cybercafés télécharger les chansons gratuitement. Et comme à l’époque les plateformes de streaming n’existaient pas encore, les maisons d’édition n’arrivaient plus à gagner suffisamment d’argent. Cela a sonné le glas pour bon nombre d’entre elles, dont Disco Maghreb.

Mais voilà qu’en 2022, 17 ans plus tard, le label légendaire renaît de ses cendres et Âami Boualem rouvre la boutique. Interrogé sur la raison qui le pousse à la conserver telle quelle, avec son décor vintage constitué de cassettes, de CD et anciennes chaînes Hi-Fi, il répond : « J’ai voulu la garder comme un musée. Ainsi, les Algériens partis à l’étranger pourront retrouver leurs vieux souvenirs lorsqu’ils rentrent au pays. » Désormais, le producteur compte placer le label Disco Maghreb dans les plateformes de streaming.

I imagined “Disco Maghreb” as a bridge between different generations and origins, linking North Africa, the Arab world and beyond… This is a love letter to my people. 🇩🇿 LISTEN/WATCH NOW- https://t.co/puhFenR4yV pic.twitter.com/SUqHNF5AqH — DJ SNAKE (@djsnake) May 31, 2022

Concluons cette rétrospective par ce bel hommage de l’ami de toujours de Boualem Benhaoua, Cheb El Hindi : « Pour moi, Boualem Disco Maghreb incarne le raï. C’est lui le premier, le précurseur. C’est le parrain de la musique raï », et par la confession de Aâli Boualem lui-même : « Disco Maghreb, c’est ma vie. J’y ai vécu, j’y ai grandi et j’y ai gagné ma vie… Elle fait partie de moi ».