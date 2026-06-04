Direction le Tassili n’Ajjer : à 81 ans, il traverse la France à pied pour rejoindre l’Algérie

Un défi sans âge et des kilomètres plein les jambes. Ludwig Schumacher, 81 ans au compteur, traverse la France à pied avec sa chienne Happy et sa roulotte, avec un objectif clair : l’Algérie. Après des mois de marche, cet infatigable voyageur vient de poser ses valises pour quelques jours sur le bassin d’Arcachon.

Trouver Ludwig Schumacher se mérite. Fidèle à lui-même, ce voyageur fuit le tumulte des grandes routes et privilégie les sentiers discrets. C’est pourtant sur la piste cyclable reliant Le Teich à Biganos, juste en contrebas de la RD 650, qu’il a posé sa roulotte mardi 2 juin. Après une matinée à avaler les kilomètres, l’octogénaire s’y offrait une sieste réparatrice, loin du bruit du monde.

À bientôt 82 ans, Ludwig Schumacher sait que ce voyage sera le dernier. Parti à pied du Nord-Pas-de-Calais il y a plus de dix mois, cet aventurier allemand avance au rythme de sa chienne Happy, une doyenne de 16 ans. Derrière lui, il tracte sa vie entière dans une petite charrette qui lui sert de refuge.

Déposer une statuette au Tassili N’ajjer signe de sa gratitude

Sa destination ? Le plateau du Tassili n’Ajjer, en Algérie, où il compte déposer une statue en bois sculptée de ses mains, ultime symbole de sa gratitude. Après avoir traversé la Bretagne, la Charente-Maritime et le Médoc, il a posé ses valises sur le Bassin pour trois jours. Cap au sud, à raison de sept à dix kilomètres quotidiens.

« Il me reste environ deux ans de voyage. Je dois d’abord traverser l’Espagne, puis le Maroc par Gibraltar », confie-t-il à la presse française.

L’aventure est sa seconde nature. Avec des milliers d’anecdotes en poche, ce grand voyageur n’en est pas à son coup d’essai : voilà quarante-cinq ans qu’il sillonne la planète sans jamais avoir mis les pieds dans un avion. Pourtant, son destin semblait tracé. Universitaire, marié et père de deux enfants, il était promis à une belle carrière lorsqu’il a choisi, à 35 ans, de tout plaquer. Depuis, sa vie se conjugue au rythme de longues marches au long cours. « J’ai vécu avec les Indiens Navajos, puis j’ai remonté les États-Unis jusqu’en Alaska avant de franchir le détroit de Béring. J’ai aussi traversé la Sibérie, à pied ou en Transsibérien », raconte-t-il.

Une vie de voyage

Malgré les prémices d’un Parkinson, l’octogénaire assure ne pas ressentir le poids des années. Sa roulotte, fabriquée de ses propres mains en quelques jours, n’abrite que l’essentiel. À l’intérieur : des outils du quotidien et quelques vêtements. On y trouve aussi de lourds journaux intimes noircis à l’encre et les photos de ses sculptures en bois, laissées comme des repères aux quatre coins de la planète.

Si Ludwig Schumacher marche en solitaire, il est loin d’être isolé. Sa traversée de centaines de communes françaises a donné naissance à un formidable élan de sympathie sur le web. Aujourd’hui, sa page Facebook rassemble plus de 12 700 membres. Un réseau de bienveillance qui suit ses aventures au quotidien et s’active à chaque fois que le vieil homme et sa roulotte sont repérés sur le territoire.

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