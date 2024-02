« Direction l’Algérie », la série documentaire qui promet un voyage dans le temps

Malgré son potentiel touristique, le plus grand pays de l’Afrique reste très peu connu auprès des touristes étrangers. Un constat qu’on voit souvent revenir sur la toile, au moment où de nombreux étrangers n’osent pas dépasser les clichés et les préjugés sur le pays.

Ce constat est aussi le point de départ pour Houari Ayadi, journaliste et rédacteur en chef chez France 3, pour réaliser sa série documentaire « Direction l’Algérie », diffusée sur sa chaine YouTube.

« Direction l’Algérie » : la série documentaire qui capture la diversité culturelle et les paysages du pays

Grâce à une série de vidéos de 20 minutes chacune, Houari Ayadi s’est donné comme mission de montrer la diversité culturelle et de prouver que le pays regorge de sites naturels et historiques qui méritent d’être visités. Le journaliste invite, aussi, les amateurs du voyage à explorer les traditions de chaque région de l’Algérie.

Dans chaque épisode, Houari part à la découverte d’une ville de ce pays continent. Depuis Oran jusqu’à Béjaia, en passant par la capitale Alger et en appréciant le massif montagneux du Tassili N’ajjer, cette série de reportages permet de découvrir une autre facette de l’Algérie avant d’y mettre les pieds.

Jusqu’à présent, trois épisodes ont été publiés. Le premier est consacré pour la ville d’Oran, son fort de Santa Cruz, son Disco Maghreb qui raconte l’histoire du Rai. Dans le deuxième épisode, Houari trace son chemin à destination de la capitale Alger pour slalomer entre les ruelles de la Casbah, découvrir Notre Dame d’Afrique et rencontrer un artiste emblématique de la musique du Chaabi.

Un voyage dans le temps

Par ailleurs, la troisième vidéo est consacrée à la ville de Béjaia et ses portes historiques. Le journaliste revient sur le savoir-faire et la réalisation artisanale des bougies, d’où la ville tient son nom. Cet épisode donne l’occasion de faire connaissance de l’emblématique robe kabyle, mais aussi de découvrir la robe bougiote.

Ce voyage se poursuit, aussi, en direction du Sud de l’Algérie et donne rendez-vous pour apprécier la beauté du Sahara, en visitant Ghardaia et ses oasis, le majestueux massif du Hoggar et ses peintures rupestres. Tous ces éléments promettent un voyage dans le temps, dans des époques et des civilisations qui ont marqué l’histoire de l’Algérie.

