L’organisation locale de l’école algérienne vient d’être remaniée. Le Journal officiel n° 82, daté du 25 novembre 2026, publie un arrêté interministériel signé le 26 octobre qui retouche l’architecture des directions de l’éducation à l’échelle des wilayas.

Le texte vient compléter un cadre réglementaire adopté le 2 juin 2002 et modifie trois de ses dispositions, les articles 2, 7 et 12. Derrière cette apparente technicité se cache une conséquence directe du remodelage de la carte administrative du pays.

Un arrêté qui aligne les directions de l’éducation sur la nouvelle carte

La révision répond à une nécessité simple : faire coïncider les structures du secteur éducatif avec les frontières administratives actuelles. Depuis la loi n° 26-06 du 4 avril 2026, parue au Journal officiel n° 25, l’Algérie compte 69 wilayas et 1 541 communes. Onze circonscriptions administratives ont alors été élevées au rang de collectivités à part entière.

Figurent parmi elles Aflou, Barika, El Kantara ou encore Bir El Ater, aux côtés d’El Aricha, Ksar Chellala et Aïn Oussera. La liste se complète avec Messaad, Ksar El Boukhari, Bou Saâda et El Abiodh Sidi Cheikh. Ces territoires, pour la plupart situés dans les Hauts Plateaux et le Sud, disposent chacun d’un numéro administratif allant de 59 à 69, comme l’a précisé le décret présidentiel détaillant les noms et numéros officiels des onze nouvelles wilayas.

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Chaque nouvelle wilaya dotée de sa propre direction de l’éducation

La règle posée par le texte est claire. Toute wilaya nouvellement promue doit abriter une direction de l’éducation complète, avec les services et bureaux nécessaires à son fonctionnement quotidien. Il ne s’agit donc pas d’antennes allégées, mais de structures dotées de l’ensemble des prérogatives administratives reconnues aux autres wilayas.

Cette montée en puissance s’accompagne d’une vague de nominations déjà engagée dans l’appareil local. Le chef de l’État avait d’ailleurs installé de nouveaux responsables à la tête de plusieurs de ces territoires lors d’un large mouvement dans le corps des walis acté en septembre dernier. L’encadrement intermédiaire des collectivités a lui aussi été renouvelé à la même période.

Pour les familles, l’enjeu est concret. Un parent résidant à Messaad ou à Bou Saâda n’aura plus à franchir des dizaines de kilomètres pour une inscription, un transfert de dossier ou une attestation scolaire. Le guichet se rapproche.

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Établissements scolaires, personnels et budgets redistribués

La création de ces entités déclenche mécaniquement un redéploiement de grande ampleur. Les établissements scolaires changent de rattachement administratif, les effectifs enseignants et administratifs sont réaffectés, et les enveloppes financières suivent eux aussi le même mouvement. Chaque direction récupère ainsi le patrimoine éducatif correspondant à son ressort géographique.

L’exécutif a choisi de laisser intactes les autres clauses du texte de 2002. Ce choix limite le bouleversement réglementaire et sécurise la phase transitoire, le temps que les équipes se mettent en place. Les circuits de gestion restent donc familiers pour les fonctionnaires concernés, seule la cartographie change.

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