Direction des Transports : note importante à l’attention des chauffeurs de taxis

La Direction des Transports de la wilaya d’Alger a annoncé la suspension temporaire de toutes les demandes de changement de mode d’activité pour les chauffeurs de taxis. Une décision qui vient en réponse à la mise en place d’un processus de « nettoyage » sur le réseau des transports de la capitale, comme précisé dans le communiqué officiel diffusé par la direction.

Concrètement, les chauffeurs de taxis souhaitant passer du transport individuel au collectif inter-wilayas, ou encore opter pour un nouveau système de rotation, devront patienter. La Direction des Transports a annoncé que ces demandes seront « gelées jusqu’à nouvel ordre ».

Direction des Transports d’Alger : gel des demandes de changement de statut des taxis

Dans le communiqué publié récemment par la Direction des Transports il a été précisé qu’il est porté à la connaissance des chauffeurs de taxis souhaitant exercer une activité de transport collectif inter-wilayas que, « en cas de changement de mode d’exploitation, passant de l’individuel au collectif ou à un nouveau système de rotation, ces demandes sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Cette décision vise à permettre à nos services de finaliser l’opération de purification en cours au niveau des stations ».

🟢 À LIRE AUSSI : Ramadan 2025 : le plan de l’État pour éviter la flambée des prix

Cette décision de suspension temporaire n’est pas anodine. Les autorités veulent en effet s’assurer que chaque changement dans le statut des véhicules est bien en phase avec les objectifs de modernisation du secteur. De plus, ce gel permettra à la Direction des Transports de finaliser le processus qui est en cours. Concernant la gestion des stations de taxis à Alger.

Par ailleurs, cette annonce fait suite à un certain nombre d’initiatives. Prises dans le but d’améliorer l’efficacité et la régularité des transports publics et privés dans la capitale. D’ailleurs, de nombreuses réformes ont été mises en place dans le secteur des transports. Telle que l’initiative du Centre d’information et de coordination de la circulation. Qui consiste à renforcer la transparence dans le secteur du transport public. En particulier en ce qui concerne les tarifs des taxis individuels.

🟢 À LIRE AUSSI : Les tarifs des taxis individuels : explication détaillée des prix en vigueur

Enfin, il est à noter que la Direction des Transports de la wilaya d’Alger n’a pas précisé la durée exacte de cette suspension, mais elle assure que cette réorganisation est une priorité pour assurer une gestion plus efficace et transparente des stations de taxis.