Diplomatie : Tebboune attendu à Berlin le 16 juillet prochain

L’axe Alger-Berlin s’apprête à franchir une nouvelle étape stratégique. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, effectuera une visite d’État en Allemagne le mois prochain, marquant une volonté commune de renforcer la coopération économique et technologique entre les deux puissances.

L’annonce a été faite ce mercredi matin par l’ambassadeur d’Allemagne en Algérie, Georg Felsheim. S’exprimant lors d’une rencontre organisée par la Fondation Konrad Adenauer sur le thème de l’innovation, des startups et de la recherche, le diplomate a précisé que cette visite, prévue pour le 16 juillet 2026, fait suite à l’invitation du président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier.

Ce déplacement s’inscrit dans une dynamique de rapprochement amorcée ces dernières années, au cours desquelles l’Allemagne a identifié l’Algérie comme un partenaire stratégique, tant pour la sécurité énergétique de l’Europe que pour son potentiel de hub dédié à l’innovation et à l’industrie verte.

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À cet égard, les discussions devraient porter sur le transfert de technologie et le soutien aux startups, le renforcement de la coopération dans la recherche scientifique, ainsi que sur l’impulsion des investissements directs dans les secteurs de l’énergie et de l’hydrogène vert.

Solidarité africaine : Tebboune reçoit un message de son homologue somalien

En parallèle de ces préparatifs en vue de l’Europe, le chef de l’État continue de consolider les liens de l’Algérie avec ses frères du continent. Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce mercredi, le ministre somalien de l’Intérieur et des Affaires fédérales, Ali Youssef Hosh, porteur d’un message personnel du président de la République fédérale de Somalie.

Cette audience de haut niveau s’est déroulée en présence de plusieurs membres clés du gouvernement algérien, soulignant l’importance des échanges entre les deux pays.

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Étaient notamment présents Brahim Merad, ministre d’État chargé de l’Inspection générale des services de l’État et des collectivités locales, ainsi qu’Ahmed Attaf, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines.

La délégation algérienne comptait également Saïd Saayoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, ainsi qu’Amar Abba, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques.

Cette rencontre souligne le rôle pivot de l’Algérie dans le soutien à la stabilité et à la souveraineté des États africains, réaffirmant son engagement constant en faveur de la coopération sud-sud et de la gestion des défis sécuritaires régionaux.