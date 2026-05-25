Diplomatie parlementaire : Une délégation du Congrès américain reçue au Conseil de la nation

Dans le cadre du renforcement des liens de coopération bilatérale, Rabah Beghali, vice-président du Conseil de la Nation chargé des relations extérieures, a reçu ce dimanche 24 mai 2026 une importante délégation de collaborateurs de membres du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis.

Cette rencontre, qui s’est tenue au siège de la Haute Chambre du Parlement à Alger, s’est déroulée sur mandat de M. Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation. Elle s’inscrit dans la stratégie de l’institution visant à dynamiser la diplomatie parlementaire et à intensifier les échanges avec les différentes institutions législatives à travers le monde.

Un espace d’échange sur les questions d’intérêt commun

Cette audience a offert une opportunité privilégiée aux parlementaires algériens et aux représentants du Congrès américain pour procéder à un échange de vues approfondi. Les discussions ont porté sur l’évaluation des relations bilatérales ainsi que sur de nombreuses questions politiques et économiques d’intérêt commun, reflétant la volonté partagée d’approfondir la compréhension mutuelle entre les deux institutions.

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L’Algérie au cœur des enjeux africains et de la coopération Sud-Sud

En marge des activités parlementaires, la célébration de la Journée internationale de l’Afrique a été l’occasion de mettre en lumière le rôle pivot d’Alger sur le continent. Salma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l’Union africaine (UA), a ainsi salué, dans une déclaration relayée par l’APS, l’approche globale et l’engagement indéfectible de l’Algérie en faveur de l’unité, de la paix et du développement en Afrique.

Mme Haddadi a souligné que sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie connaît un véritable saut qualitatif sur le plan diplomatique, consolidant son statut naturel de partenaire régional et international de confiance.

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Un leadership affirmé pour la paix, la sécurité et la mémoire

La vice-présidente de la Commission de l’UA a rappelé que l’Algérie déploie des efforts colossaux dans les instances internationales pour faire entendre la voix du continent. Cet activisme se traduit par des contributions majeures :

La diplomatie de la paix : Une doctrine basée sur le règlement politique pacifique des crises, la promotion des médiations, le refus des ingérences étrangères et une approche stratégique liant indissociablement la sécurité au développement, en particulier dans la région du Sahel.

Une doctrine basée sur le règlement politique pacifique des crises, la promotion des médiations, le refus des ingérences étrangères et une approche stratégique liant indissociablement la sécurité au développement, en particulier dans la région du Sahel. La lutte antiterroriste : Une participation centrale à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé via les mécanismes africains communs.

Une participation centrale à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé via les mécanismes africains communs. Le combat mémoriel : L’engagement du président Tebboune a été particulièrement salué lors du 39ᵉ Sommet de l’UA pour sa défense des causes justes et la criminalisation du colonialisme, notamment à travers l’organisation de la Conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique.

L’engagement du président Tebboune a été particulièrement salué lors du 39ᵉ Sommet de l’UA pour sa défense des causes justes et la criminalisation du colonialisme, notamment à travers l’organisation de la Conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique. Une voix forte à l’ONU : Le sommet africain a d’ailleurs rendu un vibrant hommage à l’action efficace de l’Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la protection des intérêts du continent.

Intégration économique et grands projets structurants

Sur le plan économique, l’Algérie s’impose comme l’un des plus grands soutiens à l’intégration continentale. Pionnière dans la promotion de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), elle finance de nombreux projets de développement chez ses voisins pour consacrer le principe de l’autosuffisance africaine.

Le pays multiplie les infrastructures stratégiques pour se relier à son poumon africain, à l’image du projet de la Route transsaharienne et des réseaux d’interconnexion en télécommunications. Deplus, en accueillant des événements économiques d’envergure, Alger s’érige désormais en plateforme incontournable pour les initiatives futures du continent.

L’investissement dans le capital humain africain

L’engagement algérien s’étend également aux secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Mme Haddadi a chaleureusement remercié l’Algérie qui « n’épargne aucun effort » pour offrir des bourses d’études et des facilités aux étudiants du continent, les universités et instituts algériens accueillant chaque année des milliers de cadres africains en devenir.

Alors que l’Algérie préside le Forum des chefs d’État et de gouvernement du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) pour le mandat 2024-2026, cette vision globale réaffirme la position du pays comme une puissance de proposition et une force motrice pour une Afrique forte, unie et maîtresse de son destin.

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