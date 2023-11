Diplomate et sportif professionnel, qui est le 1er Ministre Nadir Larbaoui ?

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé Nadir Larbaoui comme Premier ministre, succédant à Aimene Benabderrahmane. Décryptage du parcours de ce nouvel acteur politique.

Nadir Larbaoui, avocat et ancien joueur international de handball pour l’équipe nationale algérienne, a été nommé ambassadeur permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies à New York en septembre 2021. Issu d’une famille engagée dans l’armée de libération nationale, il a commencé sa carrière en tant qu’avocat inscrit au barreau algérien avant de rejoindre le ministère des Affaires étrangères.

Au fil de sa carrière diplomatique, le nouveau Premier Ministre a occupé divers postes, dont celui d’ambassadeur en Pakistan, directeur général des affaires légales et consulaires, directeur pour le Maghreb arabe, et directeur des relations économiques internationales au ministère des Affaires étrangères.

Également impliqué dans les affaires régionales, Larbaoui a été appelé en octobre 2019 à quitter son poste d’ambassadeur au Caire et représentant permanent de l’Algérie auprès de la Ligue arabe. Il a ensuite été nommé conseiller du ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, avant sa nomination à l’ONU.

Au cours de son parcours diplomatique, il a réussi à obtenir le soutien des pays arabes pour la candidature de l’Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2024-2025. Il a présidé des réunions importantes en tant que représentant de l’Algérie au sein de la Ligue arabe et a été membre de la commission arabe chargée de réformer l’organisation.

Héritage sportif et engagement communautaire

Dans le domaine sportif, Larbaoui a gravi les échelons avant de devenir un joueur international pour l’équipe nationale de handball. Son expérience sportive a été mise à profit lors de la Coupe d’Afrique des Nations à Cairo en 2019, où il a dirigé les supporters algériens venus soutenir l’équipe nationale.

Pour conclure, le Premier Ministre, Nadir Larbaoui a partagé ses perspectives sur des questions stratégiques régionales et internationales à travers plusieurs articles publiés dans la presse nationale et arabe. Sa contribution au soutien du peuple palestinien a été reconnue par le président palestinien Mahmoud Abbas, qui lui a décerné la médaille de l’étoile de Jérusalem en reconnaissance de son engagement en faveur de la cause palestinienne.