Dîner dans les nuages : Comment bien manger en classe Affaires

Voyager en classe Affaires ne se résume pas seulement à un siège plus large et à un espace pour les jambes : c’est une expérience sensorielle complète, où la gastronomie tient une place centrale. Pour beaucoup de passagers, le repas servi à 10 000 mètres d’altitude est un moment clé du vol. Pourtant, pour en profiter pleinement et éviter les petites déceptions, il est utile de connaître quelques astuces.

Que vous soyez un voyageur d’affaires aguerri ou que vous ayez la chance de découvrir ce service pour la première fois, voici comment aborder le menu pour vivre une expérience culinaire réussie dans les airs. Et si vous planifiez un voyage d’affaires à l’étranger nécessitant des formalités administratives, n’oubliez pas que vous pouvez compter sur une agence de visa pour simplifier toutes vos démarches et vous concentrer sur l’essentiel : votre confort.

Les bases du choix : Ne vous fiez pas aux apparences

En altitude, nos papilles ne fonctionnent pas comme au sol. La pression en cabine et l’air sec diminuent notre sensibilité au sel et au sucre d’environ 30%. Ainsi, un plat que vous trouvez parfaitement assaisonné au restaurant vous paraîtra fade dans l’avion.

La règle d’or : Évitez les plats trop délicats ou subtils. Les compagnies aériennes le savent bien et adaptent leur cuisine en conséquence. Privilégiez les plats aux saveurs franches et prononcées :

Les viandes : L’agneau et le bœuf se comportent généralement mieux que le poisson blanc très fin, qui a tendance à se dessécher.

Les sauces : Elles sont vos alliées ! Une sauce riche et goûteuse (comme un bourguignon ou un curry) rehaussera l'ensemble du plat.

Le fromage : C'est souvent une valeur sûre en classe Affaires. Il est généralement servi à température ambiante, ce qui est parfait pour en apprécier toutes les nuances.

Le moment de la commande : Osez la communication

Contrairement à une idée reçue, vous n’êtes pas obligé de prendre ce qui est présenté en premier. Les agents de bord en classe Affaires sont là pour votre confort.

Demandez conseil : N’hésitez pas à demander à l’équipage ce qu’il recommande. Ils ont souvent un retour des passagers sur les plats du jour et savent quel est le « meilleur choix ».

Le « double service » : Vous hésitez entre le poisson et la viande ? Dans la plupart des cabines Affaires, si le vol le permet et qu'il y a assez de stocks, vous pouvez demander à goûter les deux. On vous servira une petite portion supplémentaire pour vous faire plaisir.

Rythmez votre repas : Vous n'êtes pas pressé. Vous pouvez très bien demander à ce que l'on vous serve un peu plus tard si vous préférez dormir d'abord ou travailler. La cabine est flexible.

Et si le plat ne vous plaît pas ?

Cela peut arriver. Peut-être que la cuisson n’est pas idéale ou que le plat ne correspond pas à vos attentes. La clé est la politesse.

Comment réagir :

Appelez le membre d’équipage calmement et expliquez la situation poliment : « Je suis désolé, mais ce plat ne me convient pas vraiment. Serait-il possible d’avoir autre chose, peut-être l’alternative qui était proposée ? »

Dans un service de qualité, on ne vous fera jamais sentir que vous dérangez. L’équipage préfère que vous mangiez quelque chose qui vous plaît. Gardez simplement à l’esprit que l’option de rechange a peut-être été remise en cave et qu’il faudra un peu de temps pour la réchauffer.

La politesse des « petits plus »

Manger en classe Affaires, c’est aussi savoir demander ce qui n’est pas explicitement écrit sur le menu.

Le pain : Il est presque toujours disponible. Si la corbeille ne passe pas, vous pouvez en réclamer.

L'apéritif : Avant le repas, un apéritif vous est généralement proposé. C'est le moment de demander votre boisson préférée, pas seulement le champagne de bienvenue.

Le café gourmand : De nombreuses compagnies proposent désormais un assortiment de mignardises ou une palette de desserts. Si ce n'est pas clair, demandez ce qui est possible en accompagnement du café.

Peut-on demander un supplément ?

Oui, et c’est même l’un des plaisirs de la classe Affaires. Vous avez adoré l’entrée ? Il est tout à fait acceptable de demander une deuxième portion, tant que le service n’est pas perturbé et que les quantités le permettent. Pour le plat principal, c’est plus rare, mais pour les entrées, le fromage ou le dessert, n’hésitez pas.

En suivant ces quelques conseils, vous transformerez votre repas en un moment de vrai plaisir. Bien manger en avion est un art qui s’apprend, et la classe Affaires est le meilleur endroit pour le pratiquer. Bon vol et bon appétit !