Dinar : Fortes hausses des principales devises au marché parallèle

Une hausse au niveau des prix des devises fortes est prévue dans les jours à venir. Le prix de l’euro, du dollar, de la livre sterling et du dollar canadien ont augmenté, ce vendredi, sur le marché parallèle. Avec un prix de 177 dinars en vente pour le dollar et de 212 dinars pour l’euro, monnaie dominante sur le marché noir. Les changeurs de monnaie s’attendent à une poursuite de la hausse du prix des devises fortes au cours de la période à venir.

Vendredi, le prix de vente du dollar au niveau du marché parallèle des devises fortes était de 177 dinars et 173 dinars à l’achat, tandis que le taux de change de l’euro atteignait 212 dinars à la vente et 210 dinars à l’achat. Quant au taux de change de la livre sterling, il était de 237 dinars pour la vente et de 233 dinars pour l’achat, au niveau du prix du dollar canadien est passé à 137 dinars pour la vente, 133 dinars pour l’achat.

Réouverture des frontières, le square revit

Le marché noir du change a connu une période très dure avec la fermeture des frontières, les monnaies fortes ne circulaient pas suffisamment pour garantir un bon niveau au marché du change. Les travailleurs du square ont donc « chômés » durant ces longs mois.

La réouverture des frontières prévue pour le mois de juin comme l’a annoncé le président de la République Abdelmadjid Tebboune apportera son lot de bonheur aux spécialistes du marché noir. En effet, ils envisagent une hausse remarquable avec l’entrée des ressortissants algériens qui doivent se faire rapatrier sur le territoire Algérien dans le mois à venir.

Un retour qui fait du bien au marché noir et qui fait revivre les travailleurs de Port-Saïd.