Dinar : flambée inédite de l’euro et du dollar au marché parallèle

Le taux de change de l’euro et du dollar au niveau du marché parallèle des devises a connu des hausses jamais enregistrées depuis le début de l’épidémie du coronavirus. Pis encore, les observateurs s’attendent à d’autres flambées avant même la fin de l’année.

Durant ces dernières heures, les cours de plusieurs monnaies internationales, dont le dollar, l’euro, la livre sterling, le dinar tunisien et la livre turque, ont enregistré de fortes hausses face au dinar sur le marché parallèle des devises à Alger. Il s’agit de records jamais atteints depuis le début de l’épidémie du coronavirus.

En effet, le cours de la monnaie étasunienne a atteint sur au niveau du square Port-Saïd 194 dinars à l’achat et 192 dinars à la vente. Pour l’euro, l’unité de cette monnaie a atteint 251 dinars à la vente et 249 dinars à l’achat. Pour ce qui est des monnaies des pays voisins, le dinar tunisien a atteint les 65 dinars à l’achat et 63 dinars à la vente. Cependant, le dirham marocain a baissé dans le circuit informel de change aux environs de 19 dinars à l’achat et 20 dinars à la vente.

La livre turque a également enregistré une hausse inédite à l’approche des fêtes de fin d’année. L’unité de cette monnaie est proposée contre 18 dinars à l’achat et 20 dinars à la vente. Le dollar canadien est proposé contre 146 dinars à l’achat et 149 dinars à la vente. Le cours du dirham des Émirats s’échange sur le marché parallèle des devises contre 50 dinars à l’achat et 45 dinars à la vente. Le rial saoudien s’échange contre 47 dinars à l’achat et 49 dinars à la vente.

Les raisons derrière cette nouvelle flambée

S’exprimant autour de cette question, le spécialiste en économie Kamel Si Mohamed affirme que le cours de l’euro et du dollar ainsi que les autres monnaies internationales sur le marché parallèle est soumis à la loi de l’offre et de la demande, soulignant qu’il n’a aucune relation avec la situation économique que connait le pays.

Dans une déclaration rapportée par le quotidien Echorouk, il explique que la raison derrière les hausses inédites des principales devises face au dinar durant les dernières heures est le résultat de la hausse de la demande avec l’approche des fêtes de fin d’année. Selon lui plusieurs Algériens comptent passer le réveillon à l’étranger.

Un autre facteur qui entre dans le cadre de ces nouvelles hausses ; l’octroi prochain des agréments d’importations pour plusieurs produits, dont les véhicules. Selon le spécialiste, un bon nombre de commerçants et d’importateurs se sont afflué sur le marché parallèle des devises durant les dernières heures.