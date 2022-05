Dinar algérien : taux de change des principales devises ce 8 mai

Sur le marché officiel des devises, les cotations de la Banque d’Algérie, pour ce dimanche 8 mai 2022, indiquent que la valeur de la monnaie européenne unique, l’euro, s’échange contre 154.07 dinars algériens à l’achat et contre 154.10 dinars algériens à la vente.

Du côté américain, le Dollar Américain a battu des records sur le marché officiel ces derniers jours, un dollar américain s’échange donc à 145.45 dinars algériens à l’achat et à 145.46 dinars à la vente. Alors que le dollar canadien s’échange à 114.04 dinars à l’achat et 114.08 dinars à la vente.

Concernant la monnaie officielle du Royaume-Uni, à savoir la livre sterling, cette dernière s’est fixée à 182.32 dinars algériens à l’achat et contre 182.39 dinars algériens à la vente.

Taux de change du côté du marché parallèle

Pour ce dimanche 8 mai 2022, la monnaie européenne n’affiche pas de changement, un seul Euro s’échange ce matin au Square Port-Saïd, contre 212 dinars algériens à la vente et 214 dinars algériens à l’achat.

Du côté américain, comme sur le marché officiel, le dollar américain a battu des records et s’échange contre 200 dinars algériens à la vente et 203 dinars algériens à l’achat. Le dollar canadien, lui aussi, a connu des records, un dollar canadien s’échange contre 150 dinars algériens à l’achat et 153 dinars algériens à la vente.

Pour finir, la Livre Sterling, voit sa valeur en stagnation, ce dimanche 8 mai. Un seul Pound est cédé par les cambistes contre 254 dinars algériens à la vente et 251 dinars algériens à l’achat.