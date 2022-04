Dinar algérien : taux de change des principales devises ce 4 avril

Le dinar algérien face aux principales devises continue dans sa dégringolade, les bouleversements que connaît le monde l’impactent fortement, ces conflits mondiaux ont un effet direct sur l’économie mondiale, à l’instar du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine et les retombées de la pandémie du Coronavirus. Devant cette situation la monnaie nationale ne fait plus le poids face aux principales devises que ce soit sur le marché parallèle ou sur le marché officiel (Banque d’Algérie).

Les cours des principales devises face au dinar n’affichent pas grands changements ce lundi 4 avril 2022. La tendance reste encore stable tant dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie que sur le marché parallèle de change.

La monnaie unique européenne affiche une certaine stabilité ces jours-ci à la Banque centrale. Un euro s’échange contre 158,08 dinars à l’achat et 158,14 dinars à la vente. Sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange toujours dans les environs de 213 dinars à l’achat et à 215 dinars à la vente.

Le dollar américain sur le marché officiel de change reste dans les cotations de ce mardi à 142,79 dinars à l’achat et 142,80 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, il est proposé par les cambistes dans les environs de 193 dinars à l’achat et 196 dinars à la vente.

Taux de change du dollar canadien et de la Livre sterling

Concernant le taux de change de la livre sterling, elle affiche une légère baisse dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie. Un pound s’échange contre 187,36 dinars à l’achat et 187,43 dinars à la vente.

Sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie reste encore plus chère s’échangeant contre 253 dinars à l’achat et 256 dinars à la vente.

Du côté de la monnaie canadienne, un dollar est proposé ce lundi 4 avril dans les cotations officielles contre 114,18 dinars à l’achat et 114,20 dinars à la vente, affichant une légère baisse par rapport à hier.

Sur le marché parallèle de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 147 dinars à l’achat et 150 dinars à la vente.