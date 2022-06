Dinar algérien : taux de change des principales devises ce 3 juin

La monnaie nationale unique reste souffrante face aux principales monnaies étrangères, notamment l’euro et le dollar américain ; et ce, sur les deux marchés, officiel et parallèle. Depuis plusieurs semaines, les taux de change observent une certaine stagnation, mais continuent d’adopter une tendance haussière.

Pour ce vendredi 3 juin ; les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que la monnaie européenne unique, l’euro, s’échange contre 155.51 dinars algériens à l’achat et contre 155.54 dinars algériens à la vente.

Pour ce qui est de la monnaie américaine, à savoir le dollar ; ce dernier s’échange contre 145.61 dinars algériens à l’achat et contre 145.62 dinars algériens à la vente.

De son côté, la livre sterling se maintient au-dessus des 180.00 dinars algériens ; et s’échange contre 182.40 dinars algériens à l’achat et contre 182.46 dinars algériens à la vente.

Toujours sur le marché officiel des devises ; la monnaie canadienne s’échange contre 115.00 dinars algériens à l’achat et contre 115.05 dinars algériens à la vente. Tandis que le franc suisse s’achète à 151.74 dinars algériens et se vend à 151.82 dinars algériens.

Taux de change : où en est le dinar algérien sur le marché noir ?

Parallèlement ; sur le marché noir des devises du Square Port Saïd d’Alger, le dinar reste aussi souffrant face aux principales devises. En effet, les cambistes du marché noir échangent l’euro unique contre 214.00 dinars algériens à l’achat et contre 216.00 dinars algériens à la vente.

Quant au dollar américain, il se maintient au-dessus de la barre symbolique des 200.00 dinars algériens ; et s’échange sur le marché noir des devises contre 200.00 dinars algériens à l’achat et contre 203.00 dinars algériens à la vente.

Pour sa part, la monnaie du Royaume-Uni s’achète à 250.00 dinars algériens et se vend à 253.00 dinars algériens. Concernant les autres monnaies étrangères, le dollar canadien s’achète à 151.00 dinars algériens et se vend à 154.00 dinars algériens. Et le franc suisse s’échange contre 201.00 dinars algériens à l’achat et contre 204.00 dinars algériens à la vente.