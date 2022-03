Dinar algérien : taux de change des principales devises ce 29 mars

La descente aux enfers du Dinar Algérien se confirme plus de jour en jour sur les deux marchés parallèle et officiel. Face aux principales devises, notamment le dollar américain et l’Euro, la monnaie nationale ne fait tout simplement pas le poids et enchaine les records à la baisse.

Pour aujourd’hui, mardi 29 mars 2022, un seul Euro s’échange ce matin, au Square Port Said contre 213 dinars algériens à la vente et contre 215 dinars algériens à l’achat.

Du côté Américain, la valeur de la monnaie étasunienne reste stable ces derniers jours. Un seul dollar américain s’échange contre 195 dinars algériens à la vente et contre 193 dinars algériens à l’achat. Le dollar Canadien s’échange quant à lui contre 147 dinars algériens à l’achat et contre 150 dinars algériens à la vente.

La Livre Sterling voit, elle aussi, sa valeur se stabiliser, ces derniers jours. Un seul Pound est cédé par les cambistes contre 256 dinars algériens à la vente et contre 253 dinars algériens à l’achat.

Du coté de la Banque d’Algérie

Du coté de la Banque d’Algérie, le Dinar Algérien reste en souffrance devant les principales devises. Pour ce mardi 29 mars 2022, l’unique monnaie Européenne stagne, un seul Euro est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 156.67 dinars algériens à l’achat et contre 156.73 dinars algériens à la vente.

Le dollar américain s’échange contre 142.93 dinars algériens à l’achat et contre 142.95 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien quant à lui s’échange contre 114.41 dinars algériens à l’achat et contre 114.46 dinars algériens à la vente.

Pour finir, la Livre Sterling reste très chère. Un seul Pound s’échange à la Banque d’Algérie contre 187.95 dinars algériens à l’achat et contre 188.04 dinars algériens à la vente.