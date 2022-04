Dinar algérien : taux de change des principales devises ce 29 avril

Le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine et le retour du confinement en Chine ont eu un impact direct sur l’économie mondiale, notamment le prix des hydrocarbures et des denrées alimentaires, mais risquent aussi de provoquer des pénuries de devises avec des cours instables pouvant augmenter ou baisser. En marge de ce contexte particulier, la monnaie nationale unique reste souffrante face aux principales devises, mais les taux de changes observent une certaine stabilité, et ce, sur les deux marchés, parallèle et officiel.

Sur le marché officiel des devises, les cotations de la Banque d’Algérie, pour ce vendredi 29 avril, indiquent que la valeur de la monnaie européenne unique, l’euro, s’échange, contre 152.40 dinars algériens à l’achat et contre 152.47 dinars algériens à la vente, soit en légère baisse par rapport à la semaine passée où elle s’était fixée à 156.21 dinars algériens à l’achat et 156.25 dinars algériens à la vente.

Du côté américain, la valeur du dollar américain a enregistré une légère hausse qui s’est fixée ce vendredi sur le marché officiel à 144.55 dinars algériens à l’achat et à 144.56 dinars à la vente, contre une valeur de 143.11 dinars algériens à l’achat et à 143.13 dinars à la vente le week-end dernier.

Concernant la monnaie officielle du Royaume-Uni, à savoir la livre sterling, cette dernière a légèrement reculé et s’est fixée à 181.57 dinars algériens à l’achat et contre 181.66 dinars algériens à la vente. Il convient de rappeler que la semaine dernière, la valeur de la livre sterling avait atteint les 187.05 dinars algériens à l’achat et contre 187.12 dinars algériens à la vente.

Les taux de change sur le marché parallèle des devises

Parallèlement, sur le marché noir des devises du Square Port Saïd d’Alger, les cambistes échangent l’euro unique contre 212.00 dinars algériens à l’achat et contre 214.00 dinars algériens à la vente, une valeur en légère baisse par rapport à la semaine dernière, mais qui reste au-dessus de la barre symbolique des 200 dinars.

Sur le marché parallèle des devises, le dollar s’est échangé, ce vendredi 29 avril, contre 196.00 dinars algériens à l’achat et 199.00 dinars algériens à la vente, soit une valeur à la hausse qui frôle la barre des 200 dinars algériens. Enfin, la livre sterling s’est fixée à 251.00 dinars algériens à l’achat et 254.00 dinars algériens à la vente.