Dinar algérien : taux de change des principales devises ce 27 mai

Le dinar algérien reste en difficulté face aux principales monnaies étrangères, notamment l’euro et le dollar américain. Toutefois, les taux de change connaissent une certaine stagnation sur les deux marchés, officiel et parallèle, et ce, depuis plusieurs semaines.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie, affichées ce vendredi 27 mai, indiquent que la monnaie européenne unique, l’euro, s’échange contre 155.40 dinars algériens à l’achat et contre 155.45 dinars algériens à la vente, soit une valeur en légère hausse par rapport à la semaine passée, où elle s’était fixée à plus de 152.00 dinars.

Concernant la monnaie américaine, le dollar, ce dernier s’échange sur le marché officiel contre 145.43 dinars algériens à l’achat et contre 145.45 dinars algériens à la vente. Pour sa part, le dollar canadien s’échange contre 113.47 dinars algériens à l’achat et contre 113.49 dinars algériens à la vente.

Toujours sur le marché officiel des devises, la monnaie du Royaume-Uni, à savoir la livre sterling, s’est stabilisée au-dessus de la barre des 180.00 dinars algériens, et s’échange ce vendredi contre 183.05 dinars algériens à l’achat et contre 183.12 dinars algériens à la vente.

Qu’en est-il du marché noir des devises ?

Les cambistes du marché parallèle des devises du Square Port Saïd d’Alger échangent l’euro unique contre 213.00 dinars algériens à l’achat et contre 215.00 dinars algériens à la vente. La valeur du dinar reste souffrante face à la monnaie européenne unique, mais connait une stagnation sur le marché noir.

Après avoir dépassé la barre symbolique des 200.00 dinars algériens, le dollar américain a enregistré une légère baisse et s’est fixé à 199.00 dinars algériens à l’achat et à 202.00 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien reste, quant à lui, stable et s’est fixé à 150.00 dinars algériens à l’achat et contre 153.00 dinars algériens à la vente.

Pour la livre sterling, sa valeur demeure toujours supérieure aux 200.00 dinars algériens et s’est stabilisée à 250.00 dinars à l’achat et 253.00 dinars algériens à la vente.