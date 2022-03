Dinar algérien : taux de change des principales devises ce 23 mars

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a eu un impact certain sur différents secteurs, notamment l’économie mondiale, influant ainsi sur la valeur des principales devises. À coté de ces bouleversements, la valeur de la monnaie nationale en Algérie poursuit sa chute face aux principales devises, et ce, sur les deux marchés, officiel et parallèle.

Pour ce mercredi 23 mars 2022, la monnaie unique européenne affiche tout de même une légère hausse par rapport à hier dans les cotations commerciales de la Banque centrale. Un euro s’échange désormais contre 156,80 dinars à l’achat et 156,88 dinars à la vente.

Sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange toujours dans les environs de 214 dinars à l’achat et à 216 dinars à la vente.

Le dollar américain sur le marché officiel de change reste dans les cotations de ce mercredi à 142,81 dinars à l’achat et 142,82 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, il est proposé par les cambistes dans les environs de 193.50 dinars à l’achat et 195 dinars à la vente.

Taux de change du Dollar Canadien et de la Livre Sterling

Concernant le taux de change de la livre sterling, elle affiche une légère baisse dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie. Un pound s’échange contre 187,61 dinars à l’achat et 187,68 dinars à la vente.

Sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie reste encore plus chère s’échangeant contre 252 dinars à l’achat et 254 dinars à la vente.

Du côté de la monnaie canadienne, un dollar est proposé ce mardi 22 mars 2022 dans les cotations officielles contre 113,34 dinars à l’achat et 113,39 dinars à la vente.

Sur le marché parallèle de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 148 dinars à l’achat et 151 dinars à la vente.