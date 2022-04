Dinar algérien : taux de change des principales devises ce 23 avril

À la Banque d’Algérie, le Dinar Algérien reste encore en souffrance devant les principales devises. Pour ce samedi 23 avril 2022, un seul Euro est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 156.21 dinars algériens à l’achat et contre 156.25 dinars algériens à la vente.

Le dollar américain s’échange contre 143.11 dinars algériens à l’achat et contre 143.13 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien, quant à lui, s’échange contre 114.80 dinars algériens à l’achat et contre 114.85 dinars algériens à la vente, et enregistre une légère hausse ces derniers jours.

La Livre Sterling reste toujours aussi chère. Un seul Pound s’échange à la Banque d’Algérie contre 187.05 dinars algériens à l’achat et contre 187.12 dinars algériens à la vente.

Du côté du marché parallèle

Pour ce samedi 23 avril 2022, un seul Euro s’échange ce matin, au Square Port Said, contre 213 dinars algériens à la vente et contre 215 dinars algériens à l’achat.

Du côté Américain, un seul dollar américain s’échange contre 197 dinars algériens à la vente et contre 194 dinars algériens à l’achat. Le dollar Canadien, quant à lui, s’échange contre 147 dinars algériens à l’achat et contre 150 dinars algériens à la vente.

Pour finir, la Livre Sterling voit sa valeur se stabiliser ces derniers jours. Un seul Pound est cédé par les cambistes contre 255 dinars algériens à la vente et contre 252 dinars algériens à l’achat.