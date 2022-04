Dinar algérien : taux de change des principales devises ce 22 avril

L’économie mondiale fait face à un contexte exceptionnel relatif, d’une part, aux répercussions de la pandémie de la Covid-19 qui a duré plus de deux ans, et d’une autre part, au conflit armé entre la Russie et l’Ukraine. Ces bouleversements influent de manière directe sur les prix des hydrocarbures et des denrées alimentaires, mais risquent aussi de provoquer des pénuries de devises avec des cours instables qui partiront à la hausse ou à la baisse. Face à cette situation, le dinar algérien reste souffrant devant les principales devises, spécialement l’euro et le dollar.

Ce vendredi 22 avril 2022, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que la valeur de la monnaie européenne unique, l’euro, s’échange, sur le marché officiel, contre 156.21 dinars algériens à l’achat et contre 156.25 dinars algériens à la vente. Observons que cette valeur a enregistré une légère hausse par rapport à la semaine dernière où elle s’était fixée à 155.95 dinars algériens à l’achat et 156.02 dinars algériens à la vente.

Du côté de la monnaie américaine, le dollar, ce dernier a également connu une hausse et s’est stabilisé sur le marché officiel, ce vendredi 22 avril, à 143.11 dinars algériens à l’achat et à 143.13 dinars à la vente. Alors que la semaine passée, la valeur du dollar américain s’était fixée à 142.96 dinars algériens à l’achat et à 142.97 dinars à la vente.

Il convient aussi de souligner que la monnaie nationale unique reste souffrante face à la monnaie officielle du Royaume-Uni, à savoir la livre sterling, qui s’échange contre 187.05 dinars algériens à l’achat et contre 187.12 dinars algériens à la vente, soit une valeur en légère baisse par rapport au week-end passé.