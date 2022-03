Dinar algérien : taux de change des principales devises ce 2 mars

La dégringolade du Dinar Algérien se poursuit sur les deux marchés parallèle et officiel. Face aux principales devises, notamment le dollar américain et l’Euro, la monnaie nationale ne fait tout simplement pas le poids et enchaine les records à la baisse.

Aujourd’hui, le 2 mars 2022, au square Port-Saïd, les cambistes échangent un seul Euro contre 215 dinars algériens à l’achat et contre 217 dinars algériens à la vente. La valeur de l’Euro stagne donc après de maintes hausses au cours de ces derniers mois.

Le Dollar américain a connu plusieurs records à la hausse ces dernières semaines. Un dollar US s’échange contre 195 dinars algériens à la vente et contre 192 dinars algériens à l’achat, tandis qu’un dollar canadien est cédé par les cambistes contre 146 dinars algériens à l’achat et contre 149 dinars algériens à la vente.

Enfin, la Livre Sterling est cédée par les cambistes contre 258 dinars algériens à la vente et contre 255 dinars algériens à l’achat.

Banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, la monnaie nationale ne va guère mieux. Un seul Dollar américain s’échange contre 141.27 dinars algériens à l’achat et contre 141.28 dinars algériens à la vente.

L’Euro de son coté s’échange contre 158.49 dinars algériens à l’achat et contre 158.56 dinars algériens à la vente. La Livre sterling reste chère. Un seul Pound s’échange contre 189.70 dinars algériens à l’achat et contre 189.80 dinars algériens à la vente.

Enfin le Dollar Canadien est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 111.58 dinars algériens à l’achat et contre 111.63 dinars algériens à la vente.