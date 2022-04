Dinar algérien : taux de change des principales devises ce 2 avril

Face aux principales devises, la monnaie nationale ne fait pas le poids et enchaine les records à la baisse. La dégringolade du Dinar Algérien se confirme de jour en jour sur les deux marchés parallèle et officiel, ce qui a un impact catastrophique sur le pouvoir d’achat du citoyen.

A la Banque d’Algérie, le Dinar Algérien reste en souffrance devant les principales devises. Pour samedi 2 avril 2022, l’unique monnaie Européenne stagne, un seul Euro est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 158.64 dinars algériens à l’achat et contre 158.72 dinars algériens à la vente.

Le dollar américain s’échange contre 142.45 dinars algériens à l’achat et contre 142.46 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien quant à lui s’échange contre 113.73 dinars algériens à l’achat et contre 113.78 dinars algériens à la vente, et enregistre une légère hausse ces derniers jours.

La Livre Sterling reste très chère. Un seul Pound s’échange à la Banque d’Algérie contre 187.01 dinars algériens à l’achat et contre 187.11 dinars algériens à la vente.

Du coté du marché parallèle

Pour ce samedi 2 avril 2022, un seul Euro s’échange ce matin, au Square Port Said contre 213 dinars algériens à la vente et contre 215 dinars algériens à l’achat.

Du côté Américain, la valeur de la monnaie étasunienne reste stable ces derniers jours. Un seul dollar américain s’échange contre 196 dinars algériens à la vente et contre 193 dinars algériens à l’achat. Le dollar Canadien s’échange quant à lui contre 147 dinars algériens à l’achat et contre 150 dinars algériens à la vente.

Pour finir la Livre Sterling voit, elle aussi, sa valeur se stabiliser, ces derniers jours. Un seul Pound est cédé par les cambistes contre 256 dinars algériens à la vente et contre 253 dinars algériens à l’achat.