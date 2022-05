Dinar algérien : taux de change des principales devises ce 15 mai

Face aux principales devises, que ce soit au marché noir ou à la Banque d’Algérie, la valeur de la monnaie nationale est de plus en plus dérisoire. Le dinar algérien poursuit sa descente aux enfers, tirant vers lui le pouvoir d’achat des Algériens.

À la banque d’Algérie, le Dinar Algérien est en souffrance devant les principales devises. Ce dimanche 15 mai 2022, un seul Euro est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 152.03 dinars algériens à l’achat et contre 152.06 dinars algériens à la vente.

Un dollar américain est cédé contre 146.27 dinars algériens à l’achat et contre 146.29 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien quant à lui est cédé contre 112.37 dinars algériens à l’achat et contre 112.41 dinars algériens à la vente.

La Livre Sterling a connu un recul, ces derniers jours. Un seul Pound s’échange à la Banque d’Algérie contre 178.53 dinars algériens à l’achat et contre 178.64 dinars algériens à la vente.

Du côté du marché parallèle

En cette matinée, du dimanche 15 mai 2022, un seul Euro s’échange ce matin contre 214 dinars algériens à la vente et contre 212 dinars algériens à l’achat.

Du côté Américain, la valeur de la monnaie étasunienne est à la hausse et a même dépassé la barre des 200 dinars. Un seul dollar américain s’échange contre 205 dinars algériens à la vente et contre 202 dinars algériens à l’achat. Le dollar Canadien s’échange quant à lui contre 150 dinars algériens à l’achat et contre 153 dinars algériens à la vente.

Enfin concernant la Livre Sterling, un seul Pound est cédé par les cambistes contre 252 dinars algériens à la vente et contre 249 dinars algériens à l’achat.