Dinar algérien : taux de change des principales devises ce 15 avril 

Les conséquences du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine sont perceptibles à l’échelle régionale, européenne, mais aussi à l’échelle mondiale. Ces répercutions se ressentent notamment sur l’économie avec la hausse des prix des hydrocarbures ainsi que le cours des devises qui ne sont pas à l’abri d’une éventuelle pénurie. En marge de ce contexte exceptionnelle, également marqué par les retombées de la pandémie de la Covid-19, la monnaie nationale, le dinar algérien, reste en difficulté face aux principales devises, et ce, sur les deux marchés, officiel de la Banque d’Algérie et parallèle du Square Port Saïd d’Alger.

Pour ce vendredi 15 avril, les cotations officielles de la Banque d’Algérie affichent que la valeur de la monnaie européenne unique, l’euro, a enregistré une légère baisse par rapport à la semaine dernière, et s’échange, sur le marché officiel, contre 155.95 dinars algériens à l’achat et contre 156.02 dinars algériens à la vente.

Il en est de même pour le dollar américain qui a aussi affiché une légère baisse et s’est fixé à 142.96 dinars algériens à l’achat et à 142.97 dinars à la vente. De son côté, la livre sterling, monnaie officielle du Royaume-Uni, est affichée sur le marché officiel des devises à 187.78 dinars algériens à l’achat et à 187.82 dinars algériens à la vente, soit une valeur à la hausse par rapport aux jours passés.

Les taux de change sur le marché parallèle des devises

Du côté du marché parallèle des devises du Square d’Alger, les cambistes échangent la monnaie européenne unique contre 212.00 dinars algériens à l’achat et contre 214.00 dinars à la vente, ce vendredi 15 avril. Bien que cette valeur observe une certaine stabilité depuis plusieurs jours, la monnaie nationale unique reste souffrante face à l’euro qui s’est fixé au-dessus de la barre symbolique des 200 dinars algériens depuis plus d’un an.

Concernant le dollar américain, les cambistes du Square d’Alger l’échangent contre 193.00 dinars algériens à l’achat et à 196.00 dinars algériens à la vente, tandis que la livre sterling s’est fixée à 252.00 dinars algériens à l’achat et 255.00 dinars algériens à la vente. Ainsi, les taux de change restent relativement stables sur les deux marchés, officiel et parallèle, mais peuvent chuter ou s’envoler en fonction du contexte national et international qui évoluent en fonction du conflit russo-ukrainien et de l’évolution de la pandémie du Coronavirus.