Dinar algérien : taux de change des principales devises ce 13 mai

L’économie mondiale a fortement été impactée par le conflit armé russo-ukrainien, notamment les prix des hydrocarbures et des denrées alimentaires. Cette situation menace aussi la stabilité des devises et risque d’engendrer des pénuries. En marge de ce contexte particulier, les cours des devises restent relativement stables en Algérie, toutefois, le dinar algérien reste en difficulté face aux principales devises, et ce, sur les deux marchés officiel et parallèle.

Pour ce vendredi 13 mai, les cotations officielles de la Banque d’Algérie affichent que la monnaie européenne unique s’échange contre 152.57 dinars algériens à l’achat et contre 152.65 dinars algériens à la vente, une valeur en léger recul par rapport au week-end passé mais qui s’est fixée à 150.00 dinars algériens. La valeur du dollar américain est également restée stable et s’est fixée à 146.06 dinars algériens à l’achat et 146.07 dinars algériens à la vente.

Toujours sur le marché officiel des devises, la monnaie du Royaume-Uni, la livre sterling, s’est échangée sur le marché officiel contre 177.97 dinars algériens et contre 178.07 dinars algériens à la vente, soit une valeur en baisse par rapport à la semaine passée ou elle s’était fixée à 180.00 dinars.

Marché parallèle : taux de change des devises

Les cambistes du marché parallèle des devises du Square Port Saïd d’Alger échangent l’euro unique contre 212.00 dinars algériens à l’achat et contre 214.00 dinars algériens à la vente. La valeur de l’euro reste stable et n’affiche aucun changement depuis quelques semaines, contrairement à celle du dollar américain qui a enregistré une hausse rebondissant au-dessus de la barre symbolique des 200 dinars algériens. En effet, la monnaie américaine unique s’échange contre 202.00 dinars algériens à l’achat et contre 205.00 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, et du côté de la livre sterling, la monnaie du Royaume-Uni s’est fixée à 249.00 dinars à l’achat et 252.00 dinars algériens à la vente. Concernant les autres monnaies, le franc suisse s’échange contre 201.00 dinars algériens à l’achat et contre 204.00 dinars algériens à la vente, tandis que le dollar canadien s’est fixé à 150.00 dinars algériens à l’achat et contre 153.00 dinars algériens à la vente.