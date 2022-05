Dinar Algérien : les cours des principales monnaies ce mercredi 25 mai

Les cours des principales monnaies face au dinar algérien ce mercredi 25 mai 2022, n’affichent pas changements dans les cotations officielles de la Banque. Sur le marché parallèle, l’euro et le dollar restent dans les mêmes niveaux qu’hier.

Le taux de change de la monnaie européenne dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie a connu une légère hausse par rapport à hier. Un euro s’échange contre 155.72 dinars à l’achat et 155,80 dinars à la vente.

Sur le marché parallèle de change, 1 euro s’échange toujours dans les environs de 213 dinars dans le cours de l’achat contre 215 dinars pour le cours de la vente.

La monnaie étasunienne a maintenu cette hausse dans les cotations de ce mercredi. Un dollar s’échange dans les guichets de la Banque contre 145,24 dinars à l’achat et 145,25 dinars à la vente.

Au niveau du marché noir des devises, un dollar est proposé par les cambistes contre 199 dinars à l’achat et 202 dinars à la vente.

Quel est le taux de change de la livre sterling et du dollar canadien ?

Pour ce qui est de la livre sterling, un pound s’échange au niveau des guichets de la Banque centrale d’Algérie contre 182,80 dinars à l’achat et contre 182,87 dinars à la vente.

Au niveau du marché de change du square, la Livre Sterling est toujours cotée à hauteur de 250 dinars à l’achat et 253 dinars à la vente.

Concernant le dollar canadien dans les cotations officielles, il s’échange ce mercredi contre 113,89 dinars à l’achat et 113,0393 dinars à la vente. Sur le marché parallèle des devises, il se maintient au-dessus des 150 dinars et est proposé contre 150 dinars à l’achat et 150 dinars à la vente.