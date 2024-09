Digitalisation du recrutement : l’ANEM signe un partenariat avec un operateur mobile public

Une nouvelle étape est franchie dans le domaine de la recherche d’emploi en Algérie. L’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) a signé un partenariat stratégique avec un opérateur de téléphonie mobile. Cette collaboration innovante entend renforcer l’employabilité et à moderniser les pratiques de recrutement.

Elle marque ainsi un tournant important dans la modernisation des recrutements. Ce type d’initiative répond aux besoins croissants de digitalisation et d’efficacité dans le secteur de l’emploi.

En vertu de cette convention, l’opérateur de téléphonie mobile s’engage à utiliser la plateforme OGC pour soumettre ses offres et sélectionner des candidats qualifiés. L’ANEM garantira, de son côté, la création de comptes en ligne pour cet opérateur.

Traitement des demandes d’emploi en cinq jours

Ce partenariat permettra à l’opérateur de publier ses offres d’emploi en ligne via la plateforme OGC. Cet espace est connecté aux systèmes Wassit et WassitOnline de l’ANEM. Les candidats accèderont plus aisément aux offres disponibles. L’ANEM s’engage grâce à cette collaboration, à traiter ces offres d’emploi dans un délai de cinq jours. Ce système optimise le temps de réponse et accélère l’accès aux opportunités d’emploi à travers les 58 wilayas du pays.

Cette approche réduira considérablement le temps de traitement des offres d’emploi. Mais encore, elle offrira davantage d’opportunités de placement pour les candidats. Le processus inclut également un retour d’information à l’issue du recrutement, renforçant ainsi la transparence et l’efficacité.

Enfin, cette initiative contribue à la dynamique de l’emploi dans le pays. En facilitant la rencontre entre offre et demande, elle stimule le marché de l’emploi. Cela peut mener à une réduction du chômage et à une meilleure intégration des jeunes dans le monde professionnel.

Un pas de plus dans la digitalisation du marché du travail en Algérie

Ce partenariat entre l’ANEM et l’opérateur de téléphonie mobile joue un rôle clé dans la digitalisation du marché du travail en Algérie. En modernisant le processus de recrutement, il s’adapte aux exigences des entreprises d’aujourd’hui. Les entreprises recherchent des solutions efficaces pour accélérer leurs recrutements. Grâce à la plateforme OGC, elles peuvent publier leurs offres rapidement et cibler les candidats adéquats.

Pour les chercheurs d’emploi, ce système simplifie grandement l’accès aux opportunités. Ils peuvent consulter les offres en ligne, postuler facilement et bénéficier d’un retour d’information rapide. Cette transparence améliore la confiance dans le processus de recrutement.

La digitalisation permet également de centraliser les informations. Les données sont désormais accessibles à travers les 58 wilayas, ce qui élargit le réseau d’opportunités pour les candidats. Ainsi, ce partenariat ne se limite pas à une simple amélioration technique. Ce système répond de ce fait, à un besoin fondamental de moderniser l’employabilité en Algérie.