Digitalisation des taxis à Mostaganem : l’application « Taxi Safe » désormais disponible

La direction des transports de la wilaya de Mostaganem franchit un nouveau cap dans la modernisation du transport en lançant l’application mobile « Taxi Safe », désormais disponible sur le Play Store. Conçue pour faciliter les déplacements des citoyens, cette plateforme connecte directement les usagers aux chauffeurs de taxi, offrant ainsi une solution rapide et sécurisée.

Grâce à son interface simple et ergonomique, « Taxi Safe » permet aux utilisateurs de commander un taxi en quelques clics. Fini les longues attentes ou les déplacements à la recherche d’un taxi disponible : l’application centralise l’offre de transport et optimise la prise en charge des clients, que ce soit pour des trajets urbains ou inter-wilayas.

🟢À LIRE AUSSI : Un jeune Algérien conçoit un modèle 3D d’une voiture 100% algérienne et veut le présenter à la SNVI

L’application ne bénéficie pas seulement aux usagers. Elle offre également une opportunité aux chauffeurs de taxi qui peuvent s’inscrire via le « Mode conducteur » et rejoindre le réseau Taxi Safe. Cette initiative vise à structurer le secteur du transport en regroupant les professionnels sous une même plateforme, garantissant ainsi un meilleur encadrement du service.

Un enjeu majeur : la sécurité des trajets

Avec l’essor du transport digitalisé, la sécurité des passagers devient une priorité. Taxi Safe permet de suivre les trajets en temps réel et d’assurer une meilleure traçabilité des courses. Cette avancée intervient dans un contexte où plusieurs incidents liés à des taxis ont été signalés dans d’autres villes du pays, soulignant l’importance d’un cadre plus sécurisé pour les usagers.

L’initiative de Mostaganem s’inscrit dans une démarche plus large de digitalisation du transport en Algérie. En intégrant les nouvelles technologies, la wilaya encourage une transition vers des services plus modernes et adaptés aux besoins des citoyens. Avec « Taxi Safe », le secteur du taxi franchit une étape clé vers une gestion plus efficace et plus transparente.

🟢À LIRE AUSSI : Mode IA : Google dévoile ce qui sera le futur de son moteur de recherche

Ce projet pilote pourrait inspirer d’autres wilayas à adopter des solutions similaires, renforçant ainsi la transformation numérique du transport public à l’échelle nationale.

En résumé