Digital Creators Awards 2023 : Khoubai élu meilleur créateur de contenu tourisme

L’influenceur « Khoubai » remporte le prestigieux prix du meilleur créateur de contenu tourisme aux Digital Creators Awards 2023. Cette récompense prestigieuse vient couronner le talent et l’engagement de Khoubai dans la promotion du tourisme à travers ses voyages inspirants et ses créations uniques.

Avec sa présence charismatique en ligne, Khoubai a su captiver une audience internationale, partageant son amour pour les voyages et les destinations exceptionnelles.

Digital Creators Awards : Khoubai remporte le prix du meilleur créateur de contenu tourisme 2023

Ce 17 juillet, lors d’une cérémonie étincelante tenue à l’hôtel Sheraton du Club des Pins à Alger, plusieurs influenceurs se sont vu décerner les prix tant convoité des meilleurs créateurs de contenu aux Digital Creators Awards. L’influenceur de renom, Khoubaib Kouas, connu sous le nom de « Khoubai » sur les réseaux sociaux, remporte à juste titre le prix du meilleur créateur de contenu tourisme 2023.

Les Digital Creators Awards célèbrent l’excellence dans le domaine de la création de contenu numérique en Algérie et mettent en lumière les acteurs les plus talentueux de l’industrie. Cette année, la catégorie du meilleur créateur de contenu tourisme a particulièrement retenu l’attention, avec des candidats de haut niveau à l’image de Duks TV89 et de Mohamed Djamel Taleb. Cependant, c’est Khoubai qui a su se démarquer par son originalité, sa passion pour le voyage et sa capacité à transmettre des émotions à travers ses vidéos et ses photographies.

À LIRE AUSSI : L’Algérien Khoubai remporte le prix du meilleur contenu touristique arabe 2023 à Berlin

View this post on Instagram A post shared by Khoubaib Kouas – كواس خبيب (@khoubai)

« Je suis incroyablement honoré de recevoir ce prix. Le voyage est ma plus grande passion, et pouvoir partager mes aventures avec le monde entier est un véritable privilège », a déclaré Khoubai lors de son discours de remerciement. « Je suis reconnaissant envers ma communauté en ligne qui m’inspire chaque jour à créer du contenu authentique et à explorer de nouvelles destinations. »

Le succès de Khoubai ne se limite pas à son audience, mais il se traduit également par des collaborations fructueuses avec diverses marques et destinations touristiques. Avec ce prix du meilleur créateur de contenu tourisme aux Digital Creators Awards, Khoubai renforce sa position en tant que leader d’opinion dans le domaine du voyage.

Digital Creators Awards 2023 : quels autres influenceurs ont été récompensés ?

Lors des Digital Creators Awards 2023,l’influenceur Khoubai n’était pas le seul à briller. Dans la catégorie « Art », c’est l’influenceur Youcef Goudih, plus connu sous le nom de @youcef_gdh, qui a été récompensé. Son talent pour capturer la beauté artistique à travers ses publications a séduit le jury et son audience.

La santé est un sujet primordial, et le Dr. Samy Zerrouki, également présent sur les réseaux sociaux sous le nom de @dr_samy_zerrouki, a été honoré dans la catégorie « Santé » pour ses contributions informatives et éclairantes sur des questions médicales.

À LIRE AUSSI : Khoubai et Joe Hattab en Algérie : ils visitent Constantine

En ce qui concerne la technologie, c’est Aymen Boudraa (@aymen_boudraa_) qui s’est distingué en remportant le prix du meilleur créateur de contenu technologique. Son expertise et sa passion pour les dernières innovations ont conquis le cœur des internautes.

Le monde de l’éducation n’est pas en reste, et Amar Akhrib (@amar_akhrib) a été salué pour son contenu éducatif inspirant qui touche un large public, lui attribuant ainsi le prix du meilleur créateur de contenu éducation.

Les arts culinaires sont toujours très appréciés, et « Ghano Cuisine » (@_.ghano_cuisine) a conquis les palais et les écrans, remportant le prix du meilleur créateur de contenu culinaire.

Pour le volet sportif, c’est Samir Benaissa (@samirbenaissaofficiel) qui a été couronné meilleur créateur de contenu sportif. Son dynamisme et sa passion pour le sport ont suscité l’admiration de ses followers.

Enfin, le prix de la meilleure créatrice de contenu lifestyle 2023 a été attribué à Romi Allata (@romi_allata). Son style de vie inspirant et ses conseils avisés ont conquis les internautes en quête de motivation et d’épanouissement.