Digital Creator Awards 2025 : l’Algérie rafle quatre trophées à Doha

La capitale qatarie, Doha, a vibré, mercredi soir, au rythme du talent numérique arabe. L’édition 2025 des Digital Creator Awards a réuni l’élite des créateurs de contenu de la région, célébrant l’innovation, l’influence et la créativité qui façonnent le paysage numérique contemporain.

L’événement, organisé à l’Ancien port de Doha, a été bien plus qu’une simple remise de prix. Il s’est imposé comme le point de rencontre incontournable pour les figures qui captivent des millions d’abonnés, transformant les plateformes comme TikTok, Instagram et YouTube en véritables outils d’expression.

L’atmosphère était électrique, mêlant glamour et reconnaissance pour ces nouveaux acteurs culturels.

Les influenceurs algériens s’imposent aux Digital Creator Awards 2025

Les Digital Creator Awards récompensent les meilleurs créateurs dans une variété de catégories, soulignant la richesse et la diversité du contenu produit dans le monde arabe. Ils distinguent notamment : le meilleur créateur de contenu éducatif, le meilleur créateur de contenu humoristique, le meilleur créateur de contenu culinaire…

Les créateurs de contenu algériens ont brillé lors de cet événement, laissant une empreinte notable en remportant quatre trophées dans quatre catégories distinctes. Le palmarès algérien s’établit comme suit :

Hafsa Mahiou a été primée dans la catégorie du meilleur podcast.

a été primée dans la catégorie du meilleur podcast. Le Tiktokeur KxrimLive a été distingué dans la catégorie du live pour la troisième année consécutive.

a été distingué dans la catégorie du live pour la troisième année consécutive. Aymen Boudraa s’est illustré dans le volet Tech et innovation.

s’est illustré dans le volet Tech et innovation. Enfin, Brahim Baadj, alias Menez, a remporté le trophée dans la catégorie Tourisme.

L’édition 2024 avait vu la distinction de plusieurs talents algériens, et cette année encore, l’Algérie était présentée avec brio.

Les créateurs de contenu du monde arabe distingués

En plus des lauréats algériens, plusieurs autres figures influentes ont reçu une reconnaissance bien méritée dans diverses catégories.

Le palmarès a distingué des figures qui inspirent et divertissent des millions d’abonnés dans des domaines variés. Ainsi, le trophée de la catégorie sport a été remis à Bilal Al Haddad, tandis que la cheffe Abir El Saghir a conquis le prix du meilleur contenu culinaire, notamment pour ses recettes populaires et faciles à reproduire.

Par ailleurs, Ghayth Marwan s’est, quant à lui, illustré dans la catégorie Divertissement. Enfin, la créativité de Majd Elzakout a été récompensé par le prix de la catégorie Art. Ces distinctions confirment que les DCA sont bien la vitrine de l’influence numérique panarabe.

