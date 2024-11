Digital Creator Awards 2024 : les créateurs de contenu algériens brillent à Doha

L’un des événements les plus attendus de l’année, Digital Creator Awards 2024, a pris cette année son envol pour Doha, au Qatar, après avoir été lancé en Algérie en 2023. Cette prestigieuse cérémonie célèbre l’excellence et la créativité des créateurs de contenu. Et s’impose comme une référence qui rassemble les talents les plus brillants de la scène numérique du monde arabe.

La cérémonie Digital Creator Awards 2024 qui s’est tenu hier soir, le 11 novembre 2024, à Doha, a vu la participation de plusieurs dizaines de créateurs venus de tous horizons du monde arabe. Réunissant des talents exceptionnels dans des catégories variées, telles que la santé, l’éducation, le tourisme, l’humour et l’art culinaire.

Lors de l’événement Digital Creator Awards 2024, plusieurs créateurs de contenu algériens ont pris part à la compétition, représentant fièrement l’Algérie. De plus, pour cette édition, les algériens ne se sont pas contentés de briller par leur contenu ! Ils ont également fait sensation par leurs tenues traditionnelles algériennes.

Les lauréats algériens du Digital Creator Awards 2024

Le prestigieux événement Digital Creators Awards se distingue par son originalité. En effet, dans cette compétition, le public est le véritable jury. À travers deux tours de vote, ce sont les consommateurs de contenu eux-mêmes qui sélectionnent leurs créateurs préférés.

L’édition 2024 a vu plusieurs créateurs de contenu algériens décrocher des prix prestigieux dans un esprit de partage et de soutien mutuel, à savoir :

Rifka : l’entrepreneur et créateur de contenu Farouk Boudjemline, plus connu sous le nom de Rifka, a remporté le prix du meilleur créateur de contenu de la catégorie « contenu familial » ( best family content creator ). Il est connu pour son énergie débordante et son lien unique avec sa famille. Rifka a su conquérir le cœur de sa communauté depuis ses tout débuts ;

: l’entrepreneur et créateur de contenu Farouk Boudjemline, plus connu sous le nom de Rifka, a remporté le prix du meilleur créateur de contenu de la catégorie « contenu familial » ( Kouas Koubaib : connu sous le nom de Khoubai, ce jeune algérien a remporté le prix du meilleur créateur de contenu touristique lors de la première édition Digital Creator Awards 2023. Cette année, il s’impose une fois de plus comme lauréat dans la même catégorie, confirmant son talent exceptionnel. Khoubai emmène ses abonnées dans des aventures captivantes. De plus, à travers ses vidéos, il fait découvrir les merveilles de l’Algérie et au-delà ;

: connu sous le nom de Khoubai, ce jeune algérien a remporté le prix du meilleur créateur de lors de la première édition Digital Creator Awards 2023. Cette année, il s’impose une fois de plus comme lauréat dans la même catégorie, confirmant son talent exceptionnel. Khoubai emmène ses abonnées dans des aventures captivantes. De plus, à travers ses vidéos, ; Karim Kroubi : lauréat du prix du meilleur créateur de contenu en live streaming 2023. Karim Kroubi a une nouvelle fois remporté cette distinction. Ce jeune algérien qui parvient toujours à captiver sa communauté à travers ses lives en temps réel sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, est très apprécié pour sa connexion unique avec son public ;

Un autre aspect marquant de cette prestigieuse cérémonie a été les looks des participants algériens. De nombreuses figures influentes sur les réseaux sociaux se sont présentés avec des tenues traditionnelles. Mettant ainsi en avant le patrimoine culturel algérien. Notamment Marwa et Safa, les initiatrices de cet événement. Qui ont ébloui en arborant le Karakou algérien, revisité avec une touche de modernité pour l’occasion.