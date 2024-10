DIGITAL 2024 : l’usage d’internet a atteint de nouveaux records en Algérie

L’Algérie est entrée de plain-pied dans l’ère numérique, avec une amélioration continue de la vitesse de connexion au fil des années. Cela s’accompagne d’une hausse remarquable de l’attrait des algériens pour le digital.

Selon le rapport » DIGITAL 2024 « , un cabinet international « Datareportal », spécialisé dans les statistiques sur l’internet fixe et mobile à travers le monde. Le nombre d’utilisateurs des médias sociaux (Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, etc.) a explosé entre 2023 et 2024.

En janvier 2024, l’Algérie comptait 33,49 millions d’utilisateurs d’Internet, soit un taux d’utilisation de 72.9 %. En d’autres termes, 3 algériens sur 4 sont connectés à internet. Comparativement à 2023, où 23,95 millions internautes ont été enregistrés, l’effectif a augmenté de manière significative, avec 1.2 million de nouvelles personnes connectées en un an.

Réseaux sociaux : 3 algériens sur 4 sont connectés en 2024

Selon l’analyse de DIGITAL, les habitudes numériques des algériens ont changé. Bien que Facebook et YouTube dominent l’écosystème numérique, Instagram et TikTok ont redéfini les tendances.

Ces plateformes sont de plus en plus utilisées en Algérie, notamment TikTok, qui a connu une ascension fulgurante. Cette plateforme a enregistré 17.42 millions utilisateurs algériens adultes en début d’année.

Instagram, de son côté, poursuit sa courbe haussière, avec 11.4 millions d’Algériens inscrits en janvier 2024.

Par ailleurs, l’utilisation d’autres réseaux sociaux comme Snapchat, X et LinkedIn continue de croitre.

Internet : l’Algérie accélère sa transition numérique

L’importance des réseaux sociaux dans la vie quotidienne des algériens n’a jamais été aussi forte. D’ailleurs, le nombre de connexions mobiles est particulièrement impressionnant. Au début de l’année 2024, un total de 50,65 millions de connexions mobiles a été enregistré. Soit 110,2 % de la population totale.

En ce qui concerne la vitesse de connexion, elle montre des signes d’amélioration entre 2023 et 2024. Voici les données révélées par DIGITAL 2024 en janvier :

La vitesse médiane des connexions fixes en Algérie : 12,32 Mbps, enregistrant une augmentation de 12 % comparé à 2023 ;

: 12,32 Mbps, enregistrant une augmentation de 12 % comparé à 2023 ; La vitesse médiane des connexions mobiles en Algérie : 21,36 Mbps, en hausse de 59,4 % par rapport à l’année précédente ;

Toutefois, bien que cette amélioration soit notable, elle n’a pas encore atteint les normes internationales.