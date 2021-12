Différence entre les variants Omicron et Delta : l’OMS fait le point

Encore une lettre de l’Alphabet grec qui a traversé le paysage médiatique sans faire trop de dégâts. Le variant Omicron de la Covid-19 aura finalement causé plus de peur que de mal. C’est ce qu’à révélé l’OMS qui n’a as manqué de faire une comparaison entre l’Omicron et le Delta.

L’Organisation Mondiale de la Santé a indiqué, dimanche 12 décembre, que le nouveau variant du coronavirus, baptisé Omicron, est plus contagieux que tous ces prédécesseurs, sauf qu’il s’avère moins dangereux. Omicron, toujours selon l’Organisation Onusienne, pourrait aussi faire baisser l’immunité vaccinale.

Omicron : une présence dans 63 pays

L’OMS a enfin tranché, même si cela paraissait assez évident depuis le début. L’Organisation Mondiale de La Santé a affirmé que le variant Omicron, même s’il demeure moins dangereux que le Delta, il se transmet plus rapidement.

Présent dans 63 pays, le variant Omicron provoque des symptômes moins sévères et rend les vaccins moins efficaces, a fait savoir hier l’OMS dans une mise au point technique confirmant les dernières déclarations de ses responsables.

Les données restent très parcellaires, déplore l’OMS qui affirme ne pas pouvoir dire si cette propagation rapide du variant Omicron est due au fait qu’il «échappe à l’immunité, oui qu’il profite d’une transmissibilité plus élevée inhérente ou s’il s’agit d’une combinaison des deux».

L’OMS indique toutefois qu’il «est probable qu’Omicron surpasse Delta dans les lieux où il y a de la transmission communautaire».

Concernant la dangerosité de ce variant l’OMS affirme que, pour le moment, les symptômes paraissent «légers à modérés» mais que l’on ne dispose pas encore d’assez de données pour établir le degré de gravité d’Omicron.