Affaire Djamel Bensmail : El Bilad TV suspendue

Le crime commis contre le jeune Djamel Ben Ismail est un traumatisme qui a secoué l’Algérie entière. Ceci dit, certains médias ont commis l’irréparable en diffusant les images insoutenables filmées par des individus inconscients à Larva Nath Irathen. Le ministère de la communication a finalement réagit à ces dépassements, à commencer par celui commis par la chaine Al Bilad, dont la suspension a été annoncée aujourd’hui, le 23 aout 2021.

En effet, et selon un communiqué du ministère de la communication, la chaine Al Bilad sera suspendue, et son accréditation sera retirée, pendant une semaine, et ce, à cause « de dépassements qu’elle a commis concernant son non-respect des directives relatives à la protection des des mineurs lors de la diffusion de ses programmes », indique le communiqué du département de Belhimer.

L’ARAV réagit enfin

Le communiqué a été conjointement signé par le ministère de la Culture et par l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) qui dit avoir « enregistré plusieurs dépassements de la part de la chaine Al Bilad TV qui n’a pas mis en place les mécanismes et les procédures techniques nécessaires pour la protection des enfants mineurs lors de la diffusion de ses programmes ».

Le communiqué a notamment souligné « la diffusion en boucle des images concernant le crime sordide commis contre le jeune Djamel Ben Ismail…, ce qui constitue une violation flagrante des obligations légales et morales ». Il est à noter que plusieurs médias télévisés ont transmis en direct une conférence de presse ou des images de crimes ont été diffusées.