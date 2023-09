Didier Deschamps s’exprime sur un éventuel match amical Algérie – France

Djamel Belmadi souhaiterait affronter l’équipe de France en amical. Son homologue français, Didier Deschamps, n’est pas contre l’idée de programmer ce match entre les deux nations de football.

Lors de son passage sur l’émission « RCM After Foot », Djamel Belmadi n’a pas caché d’exprimer d’affronter l’équipe de France en amical. Cette idée ne date pas d’aujourd’hui. Mais plutôt depuis que Kheireddine Zetchi était président de la fédération algérienne de football.

«Affronter les finalistes de la dernière Coupe du Monde, l’une des meilleures équipes du monde… Nous on veut jouer contre les meilleurs. En allant jouer au Sénégal (en match amical mardi à Dakar, ndlr), on ne cherche pas la facilité. Jouer contre la France oui… il y a beaucoup de binationaux, on a tous un lien avec la France. C’est un match que beaucoup voudraient voir un jour ». A déclaré le sélectionneur national.

Algérie – France en amical, Deschamps ne s’opposera pas

Il faut dire que les médias ont appris la déclaration de Djamel Belmadi. Du coup, ils ont interrogé Didier Deschamps, s’il est vraiment intéressé d’affronter les Verts en amical. Le sélectionneur des Bleus ne s’y oppose absolument pas.

« Ce n’est pas moi qui décide des matchs amicaux. S’il y a la possibilité de le faire, ce serait une bonne chose. Mais ce n’est pas de mon ressort. Je n’ai pas de souci sur le fait d’avoir à jouer un match comme ça». A-t-il répondu, lors de la conférence de presse qui précède le match amical face à l’Allemagne.

Rappelons que le dernier match amical entre l’Algérie à la France remonte à 22 ans, exactement en octobre 2001. Les coéquipiers de Belmadi à l’époque avait concédé une lourde défaite sur le score de quatre buts à un, sous la coupe de Rabah Madjer.