Consulat de France à Alger : Didier Chabert succède officiellement à Bruno Clerc

Didier Chabert prend officiellement la tête du consulat général de France à Alger. Succédant à Bruno Clerc après sa nomination par décret le 27 juillet dernier, le nouveau diplomate a pris ses fonctions dimanche 6 septembre. Zoom sur ce passage de témoin clé pour la diplomatie et la communauté française en Algérie.

Un premier engagement diplomatique immédiat. Arrivé dans la capitale algérienne le 3 septembre, selon Casbah Tribune, Didier Chabert a effectué sa première sortie officielle aux côtés de l’ambassadeur Stéphane Romatet lors de la réception de la fête nationale chinoise.

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Un profil au parcours diplomatique chevronné

Avant cette nomination à Alger, ce haut diplomate a exercé comme ambassadeur de France au Kosovo de 2016 à 2019, puis comme ambassadeur à Trinité-et-Tobago à partir de 2021. La nomination de Didier Chabert s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur Bruno Clerc, lui-même ancien ambassadeur au Mozambique avant de prendre la tête du consulat général en 2023.

Après presque cinq décennies d’un parcours diplomatique remarquable, Bruno Clerc quitte son poste de consul général à Alger pour faire valoir ses droits à la retraite. Un départ hautement symbolique qui marque la fin d’une longue carrière dévouée aux affaires étrangères françaises.

Âgé de 64 ans, Didier Chabert s’appuie sur une formation de haut niveau : diplômé de HEC Paris et de Sciences Po Paris, il est également issu de la prestigieuse promotion Averroès (2000) de l’École nationale d’administration (ENA).

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Des débuts marqués par des postes stratégiques en Europe

À sa sortie de l’ENA, Didier Chabert fait ses armes à des postes diplomatiques stratégiques : il exerce d’abord comme deuxième conseiller à Sofia (2002-2006), avant de rejoindre Bruxelles pour intégrer la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne.

Par ailleurs, après un passage remarqué comme représentant permanent adjoint au Comité politique et de sécurité de l’UE, Didier Chabert met son savoir-faire au service de la région en devenant premier conseiller à Beyrouth en 2009.

En 2012, Didier Chabert prend la direction de la sous-direction du Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères. Il occupe ce poste stratégique pendant quatre ans, avant de franchir un nouveau cap dans sa carrière en devenant ambassadeur au Kosovo.

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