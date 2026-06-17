Dibu Martinez encense l’Algérie : « Elle va battre la Jordanie et l’Autriche »

La gifle du score (0-3) n’a pas dit toute la vérité sur le match. C’est en substance ce qu’a voulu faire passer Emiliano « Dibu » Martinez, le gardien de but de l’Argentine, en prenant la parole en zone mixte après la rencontre du 17 juin à Kansas City. Loin de tout triomphalisme, le portier de l’Albiceleste a choisi de rendre hommage aux Fennecs, avec des mots qui tranchent radicalement avec le pessimisme ambiant chez les supporters algériens.

« Je pense que l’Algérie est une très bonne équipe. Ils savent faire circuler le ballon et c’est déjà très fort. Ils ont beaucoup de vitesse sur les ailes avec un Bentaleb qui est en total contrôle du milieu de terrain », a-t-il déclaré au média spécialisé Compétition en zone mixte d’après-match.

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Dibu Martinez prédit la qualification de l’Algérie

Au-delà des éloges, le portier champion du monde est allé encore plus loin. Sa conviction sur la suite du parcours algérien dans ce Mondial 2026 est totale et sans ambiguïté.

« Je pense qu’ils vont battre l’Autriche et la Jordanie. Je suis sûr qu’ils vont se ressaisir et qu’ils vont aller de l’avant. J’ai beaucoup aimé la façon de jouer de cette équipe algérienne et ils ont su rester humbles malgré la défaite », a-t-il ajouté.

Ce regard extérieur, objectif et bienveillant, rappelle que le football ne se résume pas toujours à un tableau d’affichage. Face à une Argentine qui reste l’une des machines les plus redoutables du football mondial, tenir une première mi-temps serrée avant de craquer n’est pas une honte.

Le 0-3 qui cache une réalité plus nuancée

La défaite face à l’Argentine a été sévère dans le score, mais la physionomie du match raconte une autre histoire. Les Verts ont abordé la rencontre sans complexe, cherchant à construire et à peser sur les transitions. C’est une balle perdue au milieu de terrain qui a offert à Messi l’ouverture du score à la 17e minute, avant que l’Albiceleste ne gère avec la maîtrise qu’on lui connaît.

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« La Pulga » a alourdi la marque à la 60e, puis à la 70e minute, scellant un score qui ne reflète pas forcément l’écart réel entre les deux équipes sur le plan du jeu produit. Ce que Martinez a vu, c’est une équipe algérienne structurée, mobile et techniquement honnête. Pas une équipe en déroute.

Il faut rappeler que les Verts avaient abordé ce Mondial avec une préparation solide, notamment une victoire convaincante face aux Pays-Bas à Rotterdam (0-1) le 3 juin, suivie d’une démonstration face à la Bolivie (4-0) à Kansas City. La confiance était là. Elle doit le rester.

Mathématiquement, la situation dans le groupe J est claire. Deux défaites seraient synonymes d’élimination. Les Verts n’ont donc pas le droit à l’erreur face à la Jordanie, prévue le 23 juin, ni face à l’Autriche, le 28 du même mois.

La route vers les huitièmes de finale reste ouverte. Et quand c’est le gardien de la meilleure équipe du monde qui vous dit que vous allez passer, il serait dommage de ne pas y croire.