Diaspora : un nouveau consulat d’Algérie en France

La France compte parmi ses habitants un grand nombre de ressortissants algériens. Ces derniers habitent initialement les grandes villes françaises, notamment Paris et Marseille, tandis que certains sont condamnés à faire plusieurs kilomètres afin de rejoindre le consulat d’Algérie le plus proche. C’est donc pour des raisons de proximité que l’Algérie va très prochainement ouvrir un nouveau consulat en France.

En effet, sur sa page Facebook, le député de l’émigration et membre de la commission des affaires étrangères à l’assemblée populaire nationale (APN), Abdelouahab Yagoubi, a annoncé aujourd’hui qu’un nouveau consulat d’Algérie va bientôt ouvrir ses portes en France, et plus précisément dans la ville de Rouen.

La date d’ouverture encore dans le flou

Bien que le député s’est montré très confiant dans ses propos, il n’a toutefois avancé aucune date précise de l’ouverture de ce nouveau consulat qui va sans doute faciliter les démarches administratives à beaucoup de nos ressortissants. Pour Yagoubi, il s’agit d’une « mesure louable attendue depuis des années par nos ressortissants qui se doivent de déplacer plus de 500 km pour effectuer leurs démarches administratives consulaires ».

« C’est un grand plaisir d’informer nos concitoyens immatriculés au consulat d’Algérie à Pontoise et résidents dans les Départements de la Seine maritime (76), du Calvados (14), de l’Eure (27), de la Manche (50) et de l’Orne (61) de la prochaine ouverture du consulat d’Algérie à Rouen », a fait savoir le député dans un post partagé sur les réseaux sociaux.

On rappelle que l’Algérie compte 18 consulats en France. Ces institutions représentant l’Algérie, et outre délivrer des documents de voyage, d’identité et d’état civil, sont également chargées de protéger les droits de nos ressortissants en France.