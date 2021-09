Diaspora : la réouverture imminente de 3 nouvelles lignes aériennes

À la suite de la réouverture partielle des frontières, une décision prise récemment par les autorités Algériennes, un programme de vols internationaux avec un nombre important de dessertes a été établi, après une longue période de fermeture, et ce, à la grande satisfaction de la diaspora Algérienne.

En effet, ce nouveau programme de vols de et vers l’Algérie mis en place par les autorités de l’État n’a pas inclus plusieurs pays, dont les ressortissants Algériens sont nombreusement répandus, à l’instar du Canada, les Émirats Arabes Unis et l’Angleterre.

Donc, et pour atteindre le territoire national, la communauté Algérienne résidant dans ces pays exclus du nouveau programme de vols doivent effectuer une ou plusieurs escales. Cette opération leur coute de longs voyages ainsi que des prix augmentés.

Un ancien député de l’émigration annonce la bonne nouvelle

Dans ce contexte, et afin de répondre aux préoccupations de la diaspora résidant dans les payés susmentionnés, Samir Chaabna, un journaliste et ancien député de l’émigration, a publié dans sa page Facebook officielle, ce samedi 11 septembre, que de nouvelles lignes aériennes internationales depuis et vers l’Algérie vont bientôt être rouvertes.

Il s’agit en effet, de nouveaux vols internationaux desservant la diaspora du Canada, de l’Angleterre et des Emirates Arabes Unis, selon l’ancien représentant.

« Selon des sources bien informées sur le dossier des nouveaux vols aériens qui seront proposés, les hautes autorités du pays vont répondre favorablement à la réouverture de trois nouvelles lignes aériennes internationales, à savoir, Londres Heathrow, Montréal et Dubaï », a fait savoir l’homme politique.